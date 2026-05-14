Yaz sezonunun yeni gençlik dizileri arasında yer alan Daha 17 dizisinin yayın tarihi belli oldu. Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken iddialı proje için geri sayım başladı. Uzun bir süredir hazırlıklarına hız kesmeden devam edilen Daha 17 dizisinin izleyiciyle buluşmak için gün saydığı öğrenildi. Çok yakında izleyiciyle buluşması planlanan Daha 17 dizisi ilk tanıtımıyla büyük ilgi görmüştü. Henüz yayınlanmadan büyük heyecan oluşturan Daha 17 dizisinin tarihli ilk fragmanı da yayınlandı. Merakla beklenen yaz dizileri arasında yer alan Daha 17’nin 2. tanıtımı da yoğun ilgi gördü. İşte Daha 17’nin yayın gününe dair detaylar…

HABERİN ÖZETİ Daha 17 dizisinin yayın tarihi belli oldu! İddialı proje seyirciyle buluşmak için gün sayıyor Kanal D'nin yeni gençlik dizisi Daha 17'nin yayın tarihi belli oldu ve dizi ilk tanıtımlarıyla merak uyandırdı. Daha 17 dizisinin yayın tarihi 31 Mayıs Pazar olarak açıklandı. Pastel Film imzalı dizinin yönetmenliğini Emre Kabakuşak üstleniyor. Dizi, yurtlarda büyüyen 17 yaşındaki Aras'ın kardeşini aramak için Bodrum'a gitmesiyle başlayacak. Daha 17, gençlerin hayalleri, korkuları, aşkları ve hayatla mücadelelerini konu alacak. Dizinin ilk tanıtımı geçen hafta yayınlanmış, ikinci tanıtımı ise büyük ilgi görmüştü.

Kanal D ekranlarının yeni iddialı gençlik projesi Daha 17 dizisinin yayın tarihi belli oldu. Gençlik enerjisini ve heyecan dolu serüveni aynı hikâyede buluşturacak olan dizi için geri sayım başladı. Geçtiğimiz hafta ilk tanıtımıyla izleyicide büyük merak uyandıran Daha 17 dizisi henüz yayınlanmadan dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yaz sezonun iddialı projeleri arasında yer alan Daha 17’nin yayın gününün erkene alındığı öğrenildi.

Yeni sezon yaz dizisi olarak izleyici karşısına çıkacak olan Daha 17, son zamanların büyük bir merakla beklenen projeleri arasındaydı. Gençlik ve dram türünü bir araya getiren Daha 17 dizisinin yayın günü belli oldu. Güçlü genç kadrosuyla adından söz ettiren dizide 17 yaşındaki gençlerin hayalleri, korkuları, aşkları ve hayatla verdikleri mücadeleleri etkileyici bir dille izleyiciye aktarılacak. Yaz sezonuna damga vurması beklenen dizi çok yakında ekran macerasına başlayacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Bodrum’un muhteşem doğasında tüm hıızyla çekilmeye devam edilen Pastel Film imzalı Daha 17 dizisinin yayın günü belli oldu. Emre Kabakuşak’ın yönettiği Daha 17’nin yayın günü erkene alındı. Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği dizi 31 Mayıs Pazar günü seyirciyle buluşacağı öğrenildi. Pazar akşamlarının yeni iddialı projesi arasında yer alan Daha 17 için geri sayım başladı.

Geçtiğimiz hafta ilk tanıtımı yayınlanan Daha 17 dizisinin tarihli ilk fragmanı yayınlandı. 31 Mayıs Pazar günü seyirci karşısına çıkacak olan dizinin çok yakında reyting macerasına başlayacağı öğrenildi. Seyirciyle buluşmak için gün sayan iddialı proje yeni tanıtımıyla da büyük merak uyandırdı.

Özellikle genç kadrosuyla izleyiciden büyük beğeni toplayan Daha 17 dizisi yayın hayatına yurtlarda büyüyen 17 yaşındaki Aras’ın kardeşini aramak için Bodrum’a gitmesiyle başlayacak. Farklı hayatlara sahip, farklı karakterlerdeki gençlerin yollarının kesişmesiyle ilerleyecek olan Daha 17 yaşında dizisi, sadece gençlik hikayesine değil, aynı zamanda dostluk, sadakat, aşk, aile ilişkileri ve kalp kırıklıkları gibi konulara da ekranlara taşıyacak.

İlk bölümü haziran ayının ilk haftası yayınlanması beklenen Daha 17 dizisinin tarihi erkene çekildi. Bayramdan hemen sonra izleyici karşısına çıkacak olan dizinin 2. tanıtımındaki kaos ve entrika dolu sahneler dikkat çekti. Yaz sezonunun ilk yayınlanacak projesi olan Daha 17, genç ve başarılı kadrosuyla büyük ses getirdi.