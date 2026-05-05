Gençlik dizisi olarak izleyici karşısına çıkacak olan Daha 17 dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Uzun bir süredir hazırlıklarına hız kesmeden devam edilen iddialı proje için geri sayım başladı. Çok yakında izleyiciyle buluşması planlanan Daha 17 dizisi, etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekti. Ekranların yeni iddialı projeleri arasında yer alan Daha 17 dizisi büyük bir merakla beklenirken, ilk tanıtım büyük ses getirdi. Yeni sezon yaz dizisi genç oyuncu kadrosuyla da merak uyandırdı. Henüz yayınlanmadan büyük heyecan oluşturan Daha 17 dizisi, ekran macerası için gün sayıyor. İşte Daha 17 dizisinin ilk tanıtımına dair merak edilenler…

HABERİN ÖZETİ Daha 17 dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı! Gençlik projesi için geri sayım başladı Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan ve ilk tanıtımı izleyiciyle buluşan 'Daha 17' adlı gençlik dizisi için geri sayım başladı. 'Daha 17' dizisi, 17 yaşındaki bir gencin kayıp geçmişini konu alıyor. Dizi, gençlik ve dram türlerini bir araya getiriyor. Dizinin çekimleri Bodrum'da devam ediyor. 'Daha 17' dizisinin ilk bölümü haziran ayının ilk haftası ekrana gelecek. Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Armağan Oğuz gibi isimlerin de yer aldığı oyuncu kadrosu merak uyandırıyor.

Gençlik enerjisini ve heyecan dolu serüveni aynı hikâyede buluşturacak olan Daha 17 dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan iddialı projenin fragmanı büyük bir merakla karşılandı. 17 yaşındaki bir gencin kayıp geçmişini konu alan dizi, henüz yayınlanmadan izleyiciden büyük ilgi gördü. Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken dizinin ilk tanıtımı da geniş yankı uyandırdı.

Yeni sezon yaz dizisi olarak izleyici karşısına çıkacak olan Daha 17, son zamanların büyük bir merakla beklenen projeleri arasındaydı. Gençlik ve dram türünü bir araya getiren Daha 17 dizisi, ilk tanıtımındaki güçlü genç kadrosuyla adından söz ettirdi. 17 yaşındaki gençlerin hayalleri, korkuları, aşkları ve hayatla verdikleri mücadeleleri etkileyici bir dille izleyiciye aktaracak olan dizi, yaz sezonunun en iddialı projeleri arasında…

Farklı hayatlara sahip, farklı karakterlerdeki gençlerin yollarının kesişmesiyle ilerleyecek olan Daha 17 yaşında dizisi, sadece gençlik hikayesine değil, aynı zamanda dostluk, sadakat, aşk, aile ilişkileri ve kalp kırıklıkları gibi konulara da ekranlara taşıyacak. İstanbul’un kalabalık ve hızlı temposundan Bodrum’un daha sakin ve duygusal atmosferine uzanan etkileyici hikâye, ilk tanıtımıyla dikkat çekti. İzleyiciyi ekran başına kilitleyecek olan yeni yazlık dizisinin ilk tanıtım büyük ses getirdi.

Kanal D ekranlarında 2026 yaz sezonu için çekilen Daha 17 dizisi güçlü genç kadrosuyla dikkat çekiyor. Yaşar İrvül ile Efe İrvül’ün yapımcılığını üstlendiği iddialı proje, Bodrum’da çekimlerine tüm hızıyla devam ediyor. Gökhan Korkusuz ve Redife Zerener’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak’ın oturduğu dizi için geri sayım başladı.

Yurtlarda büyüyen 17 yaşındaki Aras’ın kardeşini aramak için Bodrum’a gitmesiyle başlayan dizinin ilk bölümü haziran ayının ilk haftası ekran macerasına başlayacak. Yaz sezonunun ilk yayınlanacak projesi olan Daha 17, genç ve başarılı kadrosuyla büyük ses getirecek. Kanal D’nin yeni iddialı gençlik projesi olarak dikkat çeken Daha 17 dizisinin genç yıldızları arasında birbirinden başarılı isimler yer alacak.

Merakla beklenen Daha 17 dizisinde başlıca rolleri Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Armağan Oğuz, Ceren Ayruk, Çağdaş Onur Öztürk, Dilara Aksüyek, Ata Yaşat, Melis Babadağ, Helin Elveren, Bülent Seyran, Cemal Toktaş, Deniz Ali Cankorur, Ezgi Dalgıç, Hakan Meriçliler, Berra Ahsen Uslu, Batuhan Mora, Efe Musa, Ahmetcan Özer ve Güneş Hayat paylaşacak.