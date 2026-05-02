Televizyon dünyasında yaz sezonuna doğru hareketlilik sürerken, Delikanlı dizisinde önemli bir gelişme yaşandı. İlk 5 bölümü Zeynep Günay ve Recai Karagöz tarafından çekilen dizide, Zeynep Günay’ın yönetmenlik görevinden ayrıldığı öğrenildi. Ayrılığın ardından yönetmen koltuğuna, kimin geleceği ise merak uyandırdı. Yönetmen değişikliğinin Delikanlı dizisinin ilerleyen bölümlerine nasıl yansıyacağı merak konusu oldu. Peki, Delikanlı dizisinin yeni yönetmeni kim oldu?

HABERİN ÖZETİ Delikanlı dizisinde sürpriz ayrılık! Yönetmen koltuğu el değiştirdi Show TV'nin 'Delikanlı' dizisinde Zeynep Günay'ın yönetmenlik görevinden ayrılmasıyla Recai Karagöz ve Enes Kartal'ın yönetmen koltuğuna oturacağı duyuruldu. 'Delikanlı' dizisinin ilk 5 bölümünü Zeynep Günay ve Recai Karagöz çekti. Zeynep Günay, anlaşma süresinin tamamlanmasının ardından projeden ayrıldı. Dizinin 6. bölümünden itibaren yönetmenliğini Recai Karagöz ve Enes Kartal üstlenecek. Enes Kartal daha önce 'Sahipsizler' dizisinin birinci yönetmenliğini yapmıştı. 'Delikanlı'nın 5. bölümünde Yusuf'un Dila'yı istemesiyle evde kriz çıkacak ve Dila Yusuf'u sevdiğini söyleyecek.

DELİKANLI DİZİSİNİN YÖNETMENİ DEĞİŞTİ

Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Delikanlı dizisinde dikkat çeken bir değişiklik yaşandı. Birsen Altuntaş’ın haberine göre dizinin kurucu yönetmeni Zeynep Günay, projeye veda etti. İlk beş bölümü Recai Karagöz ile birlikte çeken Günay’ın, anlaşma süresinin tamamlanmasının ardından görevini devrettiği öğrenildi.

OGM Pictures imzası taşıyan yapımda yönetmen koltuğunda yaşanan bu değişim, sektör kulislerinde de geniş yankı uyandırdı. Projenin yönetmenliğini devralan Recai Karagöz’ün, dizinin ilerleyen bölümlerinde nasıl bir anlatım dili benimseyeceği merak konusu oldu.

YÖNETMEN RECAİ KARAGÖZ VE ENES KARTAL DELİKANLI’DA

Delikanlı dizisinin yönetmenliğini üstlenen Recai Karagöz’e, 6. bölümden itibaren Enes Kartal da eşlik edecek. Bu gelişmeyle birlikte dizinin anlatım dili ve görsel dünyasında yeni bir döneme girilmesi bekleniyor.

Daha önce “Sahipsizler” dizisinin birinci yönetmeni olarak görev alan Enes Kartal, başarılı projeleriyle adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Kartal’ın, Cem Karcı’nın A.B.İ. dizisine transferinin ardından bu görevi devraldığı biliniyor.

DELİKANLI 5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yusuf’un Kızılhan ailesinin karşısına çıkıp Dila’yı istemesi evde büyük bir krize yol açar. Yusuf’un açık ve kararlı tavrı karşısında Sarp öfkesine hakim olamazken, Dila ilk kez kendi duygularının arkasında durur ve Yusuf’u sevdiğini dile getirir. Bu yüzleşme ile birlikte geçmişten gelen kırgınlıklar da gün yüzüne çıkar; özellikle Dila’nın çocukluğuna dair sitemleri Sarp’la arasında derin bir çatışmaya dönüşür.

Oldukça dikkatli bir şekilde hareket eden Yusuf, yalnızca duygusal bir hamle yapmaz; aynı zamanda mahalle tarafındaki planını da devreye sokar. Delikanlı adıyla dağıtılan zarflar ve yapılan hamlelerle Kızılhan ailesine karşı güçlü bir algı oluşturulur; Yusuf halkın desteğini kazanmaya başlarken aynı zamanda Sarp’ı da köşeye sıkıştırır.

Bu süreçte Hazan’ın kıskançlık ve öfke arasında gidip gelmesi, Dila ile Yusuf arasındaki ilişkiyi daha da karmaşık hale getirirken, Miran’ın Yusuf üzerindeki kontrolü ve uyarıları daha görünür hale gelir. Her şey Yusuf’un planı dahilinde ilerlerken Hazan’ın beklenmedik hamlesi bütün dengeleri sarsar.