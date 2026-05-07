Medya
Avatar
Editor
 | Funda Aydın

Delikanlı final kararı! Delikanlı 7. bölümde ekran macerasını noktalıyor

Show Tv ekranlarında başladığı yolculuğu kısa süren Delikanlı dizisinden flaş karar geldi. Yönetmen koltuğunu 5. bölümde Zeynep Günay’ın devrettiği yapımın, 7. bölümde ekranlara veda edeceği öğrenildi. Senaryosunu Aybike Ertürk’ün kaleme aldığı dizinin 6. bölüm çekimlerinin devam ettiği belirtildi. Peki, Delikanlı dizisi ne zaman final yapacak?

Delikanlı dizisi için beklenmedik bir alındı. Kısa sürede dikkat çeken yapımlar arasında yer alan Delikanlı 7. bölümüyle ekran yolculuğunu tamamlayacak. Dizinin yönetmenliğini ilk bölümlerde üstlenen Zeynep Günay, 5. bölüm itibarıyla projeden ayrılmıştı. Senaryosu Aybike Ertürk imzası taşıyan yapımın ise şu an 6. bölüm çekimlerinin sürdüğü öğrenildi. Final kararının ardından sosyal medyada dizinin erken vedasıyla ilgili çok sayıda yorum yapılırken, izleyiciler hikâyenin nasıl tamamlanacağını merak etmeye başladı.

Beklentilerin altında kalan reytingler nedeniyle Show TV ekranlarında yayınlanan Delikanlı dizisi 7. bölümüyle final yapacak.
Dizinin ilk bölümlerini yöneten Zeynep Günay, 5. bölüm itibarıyla projeden ayrılmıştı.
Yapım ekibi, reytinglerdeki düşüş sonrası yönetmen değişikliği yapmış ancak bu değişiklik beklenen etkiyi yaratmamıştı.
Yaklaşık 32 milyon TL bütçesiyle sezonun en yüksek maliyetli yapımlarından biri olmasına rağmen beklentileri karşılayamadı.
Senaryosunu Aybike Ertürk'ün kaleme aldığı dizinin şu anda 6. bölüm çekimleri devam ediyor.
Final kararı, kanal ve yapım ekibi tarafından ortaklaşa alındı.
DELİKANLI DİZİSİNİN FİŞİ ÇEKİLDİ

için final kararı kesinleşti. Başrollerinde Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve Mina Demirtaş gibi dikkat çeken isimlerin yer aldığı yapım, beklentilerin altında kalan nedeniyle ekran macerasını erken noktalıyor.

Pazartesi akşamları ekranlarında yayınlanan dizi, güçlü rakip yapımlar karşısında istenilen izlenme oranına ulaşamadı. Reytinglerde yaşanan düşüş sonrası yapım ekibi yönetmen değişikliği kararı almıştı. Yapılan değişikliklerin de beklenen etkiyi oluşturmadığı öğrenildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, kanal ve yapım ekibi final konusunda ortak karar aldı. Dizinin önümüzdeki bölümlerde ekranlara veda edeceği belirtildi. Final haberi sosyal medyada da geniş yankı uyandırırken, dizinin takipçileri hikâyenin nasıl sona ereceğini şimdiden merak etmeye başladı.

YÖNETMEN DEĞİŞİKLİĞİ DE TUTMADI

Delikanlı dizisi için alınan final kararı sonrası yapımın perde arkasındaki detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Melis Sezen’in yer aldığı dizide yapılan yönetmen değişikliği de beklenen etkiyi oluşturmadı.

Dizinin yönetmen koltuğunda oturan Zeynep Günay, projeden 5. bölüm itibarıyla ayrılmıştı. Reytinglerde yaşanan düşüş devam edince yapım için final kararı alındı. Senaryosunu Aybike Ertürk’ün kaleme aldığı dizinin şu sıralar 6. bölüm çekimlerinin sürdüğü öğrenildi.

Yaklaşık 32 milyon TL bütçesiyle sezonun en yüksek maliyetli yapımlarından biri olarak gösterilen Delikanlı, beklentilerin altında kaldı. Diğer yandan izlenme oranları nedeniyle Delikanlı 7. bölümde ekran macerasını sonlandıracak. Final haberi, dizinin takipçileri arasında büyük şaşkınlık oluşturdu.

DELİKANLI 5. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Yusuf’un Kızılhan ailesinin karşısına çıkıp Dila’yı istemesi evde büyük bir krize yol açar. Yusuf’un açık ve kararlı tavrı karşısında Sarp öfkesine hakim olamazken, Dila ilk kez kendi duygularının arkasında durur ve Yusuf’u sevdiğini dile getirir. Bu yüzleşme ile birlikte geçmişten gelen kırgınlıklar da gün yüzüne çıkar; özellikle Dila’nın çocukluğuna dair sitemleri Sarp’la arasında derin bir çatışmaya dönüşür.

Oldukça dikkatli bir şekilde hareket eden Yusuf, yalnızca duygusal bir hamle yapmaz; aynı zamanda mahalle tarafındaki planını da devreye sokar. Delikanlı adıyla dağıtılan zarflar ve yapılan hamlelerle Kızılhan ailesine karşı güçlü bir algı oluşturulur; Yusuf halkın desteğini kazanmaya başlarken aynı zamanda Sarp’ı da köşeye sıkıştırır.

Bu süreçte Hazan’ın kıskançlık ve öfke arasında gidip gelmesi, Dila ile Yusuf arasındaki ilişkiyi daha da karmaşık hale getirirken, Miran’ın Yusuf üzerindeki kontrolü ve uyarıları daha görünür hale gelir. Her şey Yusuf’un planı dahilinde ilerlerken Hazan’ın beklenmedik hamlesi bütün dengeleri sarsar.

