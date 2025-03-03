Demet Özdemir, Eşref Rüya ile paraya para demeyecek! Bölüm başı alacağı ücret belli oldu

Demet Özdemir, Çağatay Ulusoy ile başrolünde yer aldığı Eşref Rüya ile uzun bir aranın ardından televizyon ekranlarına geri dönüyor. Nisan karakterini oynayacak Demet Özdemir'in bölüm başına alacağı ücret ise dudak uçuklattı.

Çağatay Ulusoy’un Eşref ve Demet Özdemir’in Nisan karakteriyle sevenlerinin karşısına çıktığı Eşref Rüya dizisinin ilk fragmanı büyük ilgi gördü. Hangi gün yayınlanacağı belli olmayan dizinin başrol oyuncularının alacağı ücret ise çok konuşuldu.

DEMET ÖZDEMİR BÖLÜM BAŞINA 1,5 MİLYON TL KAZANACAK

Son olarak Adım Farah dizisiyle beğeni toplayan Demet Özdemir, uzun bir aranın ardından Eşref Rüya filmiyle le sıkıştı. Şarkıcı Nisa karakterini oynayacak oyuncu, yayınlanan ilk fragmanın ardından beğeni yağmuruna tutuldu. Demet Özdemir'in alacağı ücret de çok konuşuldu.

Özdemir'in, yeni başlayacağı 'Eşref Rüya' adlı dizi için bölüm başı 1.5 milyon TL'ye anlaştığı sosyal medyada gündem oldu. Demet Özdemir dizide, genç bir müzisyen olan Nisan karakteriyle karşımıza çıkacak. Yaşadığı zorluklara karşı müzik tutkusunu asla kaybetmeyen, içten ve güçlü bir kadın profili çizen Nisan enerjisi ve pozitif duruşu, Eşref’in karanlık geçmişinden kurtulmasında önemli bir rol oynamaktadır.