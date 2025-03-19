Demet Şener Kızılcık Şerbeti setinde! Kamera arkasını yayınladı

Demet Şener, cuma günlerinin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin setini ziyarete gitti. Şener, akrabası Sibel Taşçıoğlu ile bir araya geldi ve kamera arkası görüntülerini paylaştı.

Başrolünde Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu ve Barış Kılıç gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti cuma günleri izleyicisinin karşısına çıkıyor. Bu hafta seti ziyaret eden isimlerden biri de Demet Şener oldu.

DEMET ŞENER KIZILCIK ŞERBETİ SETİNDE

Daha önce de Sibel Taşçıoğlu ile fotoğrafını paylaşan Demet Şener iki ismin akraba olduğunu belirtmişti. Kızılcık Şerbeti dizisinde Pembe rolüyle yer alan Sibel Taşçıoğlu'nu ziyarete giden Demet Şener, kamera arkasından görüntüler de paylaştı.

Demet Şener, ziyaretini sosyal medya hesabından; "Canım Pinko’mu ziyarete geldim" notuyla duyurdu. Ardından Taşçıoğlu ile birlikte çektirdiği bir fotoğrafı kırmızı kalp emojisiyle paylaştı. Demet Şener setten de kareler paylaşmayı ihmal etmedi.

