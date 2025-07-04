Deniz Çakır ile Okan Cabalar partner oldu

Yeni sezonun merak edilen dizisi Çarpıntı'nın başrol oyuncuları belli oldu. Burcu Alptekin’in yöneteceği diziyi Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Mevsim Yenice yazıyor.

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin kadrosunun ilk başrol oyuncusu Deniz Çakır oldu. Çakır'ın partneri ise Okan Cabalar oldu. Çabalar provaları devam eden “Çarpıntı”da “Okan” rolüyle yer alacak.

ÇARPINTI DİZİSİNİN BAŞROL OYUNCULARI BELLİ OLDU

Okan Cabalar Aslı (Lizge Cömert), ikizler Sezin (Helin Elveren) ile Murat’ın (Mehmet Fatih Obuz) annesi “Hülya”nın (Deniz Çakır) emlakçı sevgili olarak seyirci karşısına çıkacak. Dizide kalp nakli sonucu yolları kesişen iki zıt ailenin çarpıcı hikâyesi etkileyici bir dille ekrana taşınacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yakında sete çıkacak olan Burcu Alptekin’in yöneteceği “Çarpıntı”da Sibel Taşçıoğlu (Tülin), Deniz Çakır (Hülya), Lizge Cömert (Aslı), Helin Elveren (Sezin), Mehmet Fatih Obuz (Murat) yer alıyor. Dizide daha önce Burak Yörük’ün adının geçtiği Aslı’nın partneri Aras’la ilgili de görüşmeler devam ederken, adaylar arasında son olarak Leyla’daki performansıyla dikkat çeken Berk Bakioğlu da var.