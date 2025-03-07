Dev bütçeli dizi başlamadan iptal edildi!

"Kızıl Goncalar" dizisinin senaristi Şükrü Necati Şahin'in kaleme aldığı "Çiçekler Açar" isimli dizi, artan maliyetler nedeniyle henüz başlamadan iptal edildi. Daha önce eylül ayına ertelenen dev bütçeli dönem dizisi, dijital için yeniden tasarlanacak.

ARTAN MALİYETLERE YENİK DÜŞTÜ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; "Kızıl Goncalar" dizisinin senaristi Şükrü Necati Şahin'in kaleme aldığı dizi daha başlamadan iptal edildi. İlk ismi "Şapkacı Kadınlar" olan dizinin yönetmen koltuğuna ise Hülya Gezer oturacaktı. Yeni sezon için hazırlanan dev bütçeli dönem dizisi, dijital için yeniden tasarlanacak.

Ayrıca, senarist Şükrü Necati Çetin, sosyal medya hesabından dizinin senaryosundan bir diyalog paylaştı ve takipçilerinden yorum yağdı. Dizi daha önce de isim konusunda çok gündeme gelmişti.