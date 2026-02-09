Doğukan Güngör'ün Seray Kaya'yı neden takipten çıktığı ortaya çıktı

Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih karakteriyle 4 sezon boyunca yer alan Doğukan Güngör, uyuşturucu test sonucunun pozitif çıkmasının ardından yapımdan çıkarıldı. Seray Kaya, Doğukan Güngör'ün çıkarılmasının ardından ilk paylaşım yapan isim olmuştu. Geçtiğimiz gün ise Doğukan Güngör, Seray Kaya'yı takipten çıktı. Nedeni ise kısa süre sonra ortaya çıktı.

DOĞUKAN GÜNGÖR İLE SERAY KAYA ARASINDA KRİZ

Ünlü oyuncu Doğukan Güngör, ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından yapılan testin pozitif çıkmasıyla birlikte Kızılcık Şerbeti'nin kadrosundan çıkarıldı.

Doğukan Güngör'e ilk veda eden isim Seray Kaya oldu. Seray Kaya, "Emeklerin ve güzel partnerliğin için teşekkürler Doğukan" notunu düştü.

Doğukan Güngör'ün diziden ayrılmasının ardından ilk paylaşım Seray Kaya'dan gelmişti. Ancak Doğukan Güngör, Seray Kaya'yı sosyal medyadan sildi. Kısa süre sonra ise Seray Kaya da Doğukan Güngör'ü takipten çıkardı. Çok geçmeden ikilinin neden arasının açıldığı ortaya çıktı.

SERAY KAYA'NIN REYTİNG SEVİNCİ, DOĞUKAN GÜNGÖR'Ü SİNİRLENDİRDİ

Doğukan Güngör'ün diziden ayrılmasının ardından yayınlanan ilk bölümde reytinglerin yüksek gelmesinin ardından Seray Kaya dans ettiği videoyu paylaştı. Doğukan Güngör ise Seray Kaya'nın sevinçli videosunun ardından ünlü oyuncuyu takipten çıktı.

SERAY KAYA'DAN İMALI PAYLAŞIM GELDİ

Oyuncu Seray Kaya ise kendisini takip etmeyi bırakan eski rol arkadaşı Doğukan Güngör'ü takipten çıkıp bir paylaşımda bulundu ve "Rabbim, beni gördüklerimi sen de gördün, benim duyduklarımı sen de duydun. Ben susup kenara çekiliyorum. Yol senin, hiza senin. Kul senin, ceza senin." notunu düştü.