Medya
Avatar
Editor
 | Funda Aydın

Doktor Başka Hayatta yeni döneme giriyor! Doktor Başka Hayatta dizisinin yeni senaristi

Doktor Başka Hayatta dizisi senaristlikte büyük bir değişime gidiyor. Yapım ekibinde yaşanan senarist değişikliği, dizinin hikâyesinde köklü bir dönüşümün sinyallerini verirken izleyicilerde de büyük merak uyandırdı. Yeni senaristin projeye dahil olmasıyla birlikte karakterlerin gidişatında ve olay örgüsünde dikkat çeken yenilikler bekleniyor. İzleyiciler, Doktor Başka Hayatta’nın yeni bölümünde nasıl bir hikâye ile ekranlara döneceğini konuşuyor.

GİRİŞ:
28.03.2026
saat ikonu 19:39
GÜNCELLEME:
28.03.2026
saat ikonu 19:45

Pazar günü ekranların ilgiyle takip edilen yapımlarından Doktor Başka Hayatta dizisinde dikkat çeken bir değişim yaşandı. Yeni sezona iddialı bir başlangıç yapan dizinin senarist koltuğu el değiştirdi. Yapım ekibinden gelen bilgilere göre projeye dahil olan yeni senarist, hikâyeye farklı bir soluk kazandırmaya hazırlanıyor. Yaşanılan gelişmeyle, dizinin sadık izleyicileri arasında büyük merak uyandırırken sosyal medyada da geniş yankı buldu. Yeni bölümlerde karakterlerin yaşadığı dönüşüm ve olay örgüsündeki değişiklikler şimdiden konuşulmaya başlandı. Peki, Doktor Başka Hayatta dizisinin senaristi kim?

HABERİN ÖZETİ

Doktor Başka Hayatta yeni döneme giriyor! Doktor Başka Hayatta dizisinin yeni senaristi

Doktor Başka Hayatta dizisinin senarist koltuğunun el değiştirmesiyle birlikte hikayeye yeni bir soluk kazandırılması bekleniyor.
Doktor Başka Hayatta dizisinin yeni senaristleri Aksel Bonfil ve Anıl Can Beydilli oldu.
Pınar Bulut'un ayrılmasıyla yaşanan senarist değişikliği, dizinin 6. bölümünden itibaren geçerli olacak.
Dass Yapım imzalı projenin yönetmenliğini Ketche üstleniyor.
Dizi, İbrahim Çelikkol ve Sıla Türkoğlu'nu başrollerde buluşturuyor.
Sosyal medyada geniş yankı bulan bu değişim, izleyicilerde büyük bir beklenti oluşturdu.
DOKTOR BAŞKA HAYATTA DİZİSİNİN SENARİSTİ

Now kanalında Pazar akşamları ekrana gelen dizisi yeni bölümleriyle izleyenleri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Geçtiğimiz günlerde dizisinin senaristi Pınar Bulut’un ayrılması sonucunda yapımın hikayesini kimin ele alacağı merak ediliyordu. Her bölümünde ayrı bir konuyu ele alan Doktor Başka Hayatta dizisinin yeni senaristi belli oldu.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, “İbrahim Çelikkol ile Sıla Türkoğlu’nu başrollerde buluşturan dizinin yeni senaristleri belli oldu. Ketche’nin yönettiği diziyi Aksel Bonfil ve Anıl Can Beydilli kaleme alacak.

DOKTOR BAŞKA HAYATTA 6 BÖLÜMÜYLE FARK OLUŞTURACAK

Doktor Başka Hayatta dizisinde yaşanılan senarist değişikliği yeni bir heyecan oluşturdu. Dass Yapım imzalı proje, 6. bölüm itibarıyla senarist kadrosunda yeniliğe giderek yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Başarılı isimler Aksel Bonfil ve Anıl Can Beydilli, dizinin hikâyesini altıncı bölümden itibaren kaleme almaya başlayacak. Bu gelişme, dizinin gidişatında ciddi bir kırılma yaşanacağının sinyallerini verdi.

Henüz 4. bölümüyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan dizinin kısa sürede yakaladığı ilgi dikkat çekerken, her hafta kadroya dahil olan sürpriz konuk oyuncular da projeye ayrı bir renk katıyor. Yeni senaristlerin dokunuşuyla birlikte karakterlerin derinleşmesi ve hikâyenin daha çarpıcı bir noktaya taşınması bekleniyor.

Sosyal medyada da geniş yankı uyandıran bu değişim, izleyiciler arasında büyük bir beklenti oluşturdu. Doktor Başka Hayatta 6. bölümden sonra nasıl bir yön izleyeceği ve yeni senaristlerin hikâyeye katacağı sürpriz gelişmeler şimdiden merak konusu oldu.

