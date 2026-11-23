Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye'de bu akşam kaptanlık için mücadele ediliyor. Dün yaşanan eleme gecesi sonrasında yarışmaya bir isim daha veda etti.

DÜN AKŞAM MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

22 Kasım Pazar akşamı ekranlara gelen bölümde bir isim için veda vaktiydi. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda programa veda eden isim Şükran oldu. Masterchef yarışmacıları ile problem yaşayan Şükran, şeflerin değerlendirmesi sonucunda elenen isim oldu.

MASTERCHEF KİM ELENDİ EN SON?

Ekranların sevilen programında bir isim daha veda etti. Kaosun son bulmadığı Masterchef'te dün akşam veda eden isim Şükran oldu. Diğer yarışmacılar ile problem yaşayan Şükran veda etti. Yarışmacılar ise "Gidenlere yas tutmuyorum" sözleri ile yorumda bulundu.

ŞÜKRAN'IN ELENMESİNİN ÜZERİNE TOLĞA'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Tolğa, "2 tane Mersinli değil, 5 tane Mersinli olabilir ama sonuçta 1 kişi şampiyon olacak. Gidenlere yas tutmuyorum. Kendisi de beni bir canavar gibi göstermeye çalışmıştı. O yüzden kendisine çok kırgınım." sözleri ile Şükran'ın vedasını yorumladı.

ELEME SONRASI KAPTANLIK YARIŞI BAŞLADI

Dün akşam yaşanan eleme sonrasında kalan 11 yarışmacı için kıyasıya mücadele devam ediyor. Eleme gecesinde veda eden Şükran olurken, kalan isimler haftanın kaptanı olmak için mücadele edecek.