Ekranların sevilen programı Masterchef Türkiye'de bu akşam döner bıçakları ortaya çıktı. Et döner yapan yarışmacılar arasında en iyi yapanlar iskender yaptı. Ekran başındakiler ise evde et döner tarifini inceledi.

MASTERCHEF'TE ET DÖNER TARİFİ GÜNDEMDE

Tv8 ekranlarında bu akşam yayınlanan yeni bölümde şefler yarışmacılardan et döner yapmasını istedi. En güzel et döneri yapanlar arasından seçilenler ise iskender yaptı. Masterchef et döner yapımı da gündeme yerleşti.

EVDE ET DÖNER KOLAY PRATİK NASIL YAPILIR?

Gerekli olan malzemeler:

500 gram dana antrikot veya kontrfile

2 yemek kaşığı yoğurt

1 adet küçük kuru soğan

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı süt

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

Yarım çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı tereyağı

EVDE ET DÖNER TARİFİ NEDİR?

Dana etini ince dilimler halinde kesiniz. Kolay kesilmesi için buzlukta 2 saat bekletebilirsiniz. Bir kabın içine yoğurt, süt, sıvı yağ, rendelenmiş soğan suyu, salça ve baharatları ekleyin ve karıştırın.

Dilimlenen etkleri sosun içerisine alın ve her yerine ulaşmasını sağlayın. Etinizi buzdolabında 5 saat veya daha fazla bekletiniz. Marine ettiğiniz etleri üst üste dizin ve rulo haline getirin. Streç filme sardıktan sonra buzlukta 3 saat bekletin. Dilimlediğiniz etleri geniş bir tavada pişirebilirsiniz Etleri tavaya azar azar ekleyerek yüksek ateşte pişirin. Etlerin suyunu salıp haşlanmaması için tavayı fazla doldurmayın.

EVDE ET DÖNER NASIL PİŞİRİLİR?

Evde et döner yaparken tavayı önceden iyice ısıtmalsınız. Etlerinizi küçük porsiyonlar halinde pişirmelisiniz. Etleri sürekli olarak karıştırmak yerine hafifçe kızarmasına izin vermelisiniz. Tereyağını pişirmenin sonlarında ekleyiniz.

ET DÖNERİN SOSUNDAKİ PÜF NOKTA

Et döner hazırlarken marine edeceğiniz sosun püf noktalarını kaçırmamaya dikkat etmelisiniz. Etin baharatları ve sosunu iyice çekmesi için 1 gece marine edilmesi öneriliyor. Elinizden geldiğinde etleri ince dilimlemelisiniz. Tereyağını ise pişirmenin sonunda eklerseniz lezzeti artacaktır.