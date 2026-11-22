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İstanbul
MasterChef ekranlarında gördüğümüz tarifleri evde denemeyi sevenlerden misiniz? Bu kez karşımıza çıkan Ben Saksı Değilim tarifi, hem ismi hem de sunumuyla dikkat çekiyor. Ben de böyle farklı tarifleri araştırırken ilk olarak malzemelerine ve hazırlanışına göz atıyorum. Çünkü bazen sıradan görünen malzemelerle oldukça şaşırtıcı tabaklar hazırlamak mümkün oluyor. Peki, MasterChef Ben Saksı Değilim nasıl yapılır, tarifin püf noktaları nelerdir ve evde hangi malzemelerle hazırlanabilir? İşte MasterChef Ben Saksı Değilim tarifi ve yapım aşamaları!
Gerekli malzeme
Tart hamuru için malzemeler:
Un
Malt unu
Tereyağı
Yumurta
Soğuk su
Kırmızı toz gıda boyası
Sarı toz gıda boyası
Tart hamurunu pişirmek için:
Nohut
Toprak kek için malzemeler:
Malt unu
Un
Sıvıyağ
Süt
Yumurta
Mercan Köşk
Hamur kabartma tozu
Tuz
Peynir kreması için malzemeler:
Rama kreması
Ekşi krema
Rokfor
Lime kabuğu rendesi
Beyaz ak biber
Duxell mantar için malzemeler:
Kestane mantarı
Kekik
Biberiye
Sarımsak
Tuz
Karabiber
Baby havuç için marinasyon:
Baby havuç
Zerdeçal
Üzüm pekmez
Alıç sirkesi
Kök sebzeler
Baby kabak için marinasyon:
Baby kabak
Bal
Elma sirkesi
Pembe biber
Süsleme için:
Mikrofilizle
Hindiba için marinasyon:
Hindiba
Zeytinyağı
Nar ekşisi
Lime zest
Rezene için marinasyon:
Rezene filizi
Zeytinyağı
Nar ekşisi
Lime zest
Tarife öncelikle tart hamurunu hazırlayarak başlayın. Un ve soğuk tereyağını karıştırıp hamur kıvamına getirin. İçerisine malt unu ekleyin. Bir miktar yumurtayla çırptığınız gıda boyalarını hamura yedirerek renklendirin. Hamuru buzdolabında dinlendirin ve üzerine nohut yerleştirerek fırında pişirin.
Toprak görünümü için kek malzemelerini karıştırıp kalıpta pişirin. Peynir kremasında kremayı çırpın ve diğer malzemelerle pürüzsüz hale getirin. Duxell mantar için ince doğranmış mantarları suyunu çekene kadar pişirip diğer malzemelerle aromalandırın.
Baby havuç, baby turp ve hindibaları kendi marinasyon malzemeleriyle lezzetlendirin. Son aşamada tartın tabanına kek parçaları serpin. Üzerine mantar karışımını ve peynir kremasını ekleyin. Marine edilmiş sebzeleri estetik biçimde yerleştirip kalan kekle toprak görünümünü tamamlayın. Mikrofilizlerle süsleyerek sunuma hazır hale getirin. Afiyet olsun!