MasterChef ekranlarında gördüğümüz tarifleri evde denemeyi sevenlerden misiniz? Bu kez karşımıza çıkan Ben Saksı Değilim tarifi, hem ismi hem de sunumuyla dikkat çekiyor. Ben de böyle farklı tarifleri araştırırken ilk olarak malzemelerine ve hazırlanışına göz atıyorum. Çünkü bazen sıradan görünen malzemelerle oldukça şaşırtıcı tabaklar hazırlamak mümkün oluyor. Peki, MasterChef Ben Saksı Değilim nasıl yapılır, tarifin püf noktaları nelerdir ve evde hangi malzemelerle hazırlanabilir? İşte MasterChef Ben Saksı Değilim tarifi ve yapım aşamaları!

BEN SAKSI DEĞİLİM TARİFİ

Gerekli malzeme

Tart hamuru için malzemeler:

Un

Malt unu

Tereyağı

Yumurta

Soğuk su

Kırmızı toz gıda boyası

Sarı toz gıda boyası

Tart hamurunu pişirmek için:

Nohut

Toprak kek için malzemeler:

Malt unu

Un

Sıvıyağ

Süt

Yumurta

Mercan Köşk

Hamur kabartma tozu

Tuz

Peynir kreması için malzemeler:

Rama kreması

Ekşi krema

Rokfor

Lime kabuğu rendesi

Beyaz ak biber

Duxell mantar için malzemeler:

Kestane mantarı

Kekik

Biberiye

Sarımsak

Tuz

Karabiber

Baby havuç için marinasyon:

Baby havuç

Zerdeçal

Üzüm pekmez

Alıç sirkesi

Kök sebzeler

Baby kabak için marinasyon:

Baby kabak

Bal

Elma sirkesi

Pembe biber

Süsleme için:

Mikrofilizle

Hindiba için marinasyon:

Hindiba

Zeytinyağı

Nar ekşisi

Lime zest

Rezene için marinasyon:

Rezene filizi

Zeytinyağı

Nar ekşisi

Lime zest

BEN SAKSI DEĞİLİM NASIL PİŞİRİLİR?

Tarife öncelikle tart hamurunu hazırlayarak başlayın. Un ve soğuk tereyağını karıştırıp hamur kıvamına getirin. İçerisine malt unu ekleyin. Bir miktar yumurtayla çırptığınız gıda boyalarını hamura yedirerek renklendirin. Hamuru buzdolabında dinlendirin ve üzerine nohut yerleştirerek fırında pişirin.

Toprak görünümü için kek malzemelerini karıştırıp kalıpta pişirin. Peynir kremasında kremayı çırpın ve diğer malzemelerle pürüzsüz hale getirin. Duxell mantar için ince doğranmış mantarları suyunu çekene kadar pişirip diğer malzemelerle aromalandırın.

Baby havuç, baby turp ve hindibaları kendi marinasyon malzemeleriyle lezzetlendirin. Son aşamada tartın tabanına kek parçaları serpin. Üzerine mantar karışımını ve peynir kremasını ekleyin. Marine edilmiş sebzeleri estetik biçimde yerleştirip kalan kekle toprak görünümünü tamamlayın. Mikrofilizlerle süsleyerek sunuma hazır hale getirin. Afiyet olsun!