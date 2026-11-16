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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
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GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 21:06
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GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 21:06

Dün Masterchef'te kim elendi? Masterchef'te en son elenen isim sonrası kaptanlık oyunu

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye'de dün akşam bir isim veda etti. Ekranların sevilen yarışmasında bir isim veda ederken bu akşam da kaptanlık mücadelesi verilecek.

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Editor
 Gonca Işık
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Dün Masterchef'te kim elendi? Masterchef'te en son elenen isim sonrası kaptanlık oyunu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 21:06
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 21:06

, ve 'nın yer aldığı 'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Seyirciler ise dün Masterchef'te kim elendi araştırmasına başladı.

DÜN MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Tv8 kanalında yayınlanan Masterchef'te dün akşam elenen isim oldu. Yarışmacılar arasında kıyasıya mücadele edilirken bir isim yarışmadan veda edecekti. O isim ise Nurten oldu.

Dün Masterchef'te kim elendi? Masterchef'te en son elenen isim sonrası kaptanlık oyunu

MASTERCHEF'TE EN SON KİM ELENDİ?

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye'de dün akşam Nurten yarışmaya veda etti. Tartışmaların odağında yer alan Nurten'in ayrılması üzerine yarışmacılar arasında kaos devam etti. Büyük mücadele vererek yarışmaya devam eden Nurten, yarışmadan elendi.

Dün Masterchef'te kim elendi? Masterchef'te en son elenen isim sonrası kaptanlık oyunu

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Ekranların sevilen yarışması Masterchef'te heyecan devam ediyor. Sevilen program hafta içi her gün ekranlara gelirken 20.00'de seyirci karşısına geliyor. Yeni bölüm ise bu akşam 20.00'de ekran karşısına çıkıyor.

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#Somer Sivrioğlu
#masterchef türkiye
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