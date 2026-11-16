Dün Masterchef'te kim elendi? Masterchef'te en son elenen isim sonrası kaptanlık oyunu

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın yer aldığı Masterchef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Seyirciler ise dün Masterchef'te kim elendi araştırmasına başladı.

DÜN MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Tv8 kanalında yayınlanan Masterchef'te dün akşam elenen isim Nurten oldu. Yarışmacılar arasında kıyasıya mücadele edilirken bir isim yarışmadan veda edecekti. O isim ise Nurten oldu.

MASTERCHEF'TE EN SON KİM ELENDİ?

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye'de dün akşam Nurten yarışmaya veda etti. Tartışmaların odağında yer alan Nurten'in ayrılması üzerine yarışmacılar arasında kaos devam etti. Büyük mücadele vererek yarışmaya devam eden Nurten, yarışmadan elendi.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Ekranların sevilen yarışması Masterchef'te heyecan devam ediyor. Sevilen program hafta içi her gün ekranlara gelirken 20.00'de seyirci karşısına geliyor. Yeni bölüm ise bu akşam 20.00'de ekran karşısına çıkıyor.