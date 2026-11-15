MasterChef’ten kim gitti? MasterChef’e veda eden yarışmacı 15 Kasım 2026

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İstanbul
MasterChef Türkiye’de 15 Kasım 2026 Pazar akşamı eleme heyecanı yaşanıyor. Haftanın zorlu etaplarını geride bırakan yarışmacılar, mutfakta kalabilmek ve şampiyonluk hayallerini sürdürebilmek için tezgâh başına geçiyor. Şeflerin verdiği karar, yarışmacılardan birinin MasterChef macerasını sona erdirecek. Peki, MasterChef’te kim elendi? 15 Kasım 2026 MasterChef’ten kim gitti? İşte 15 Kasım 2026 MasterChef eleme gecesinin sonucu...
15 Kasım 2026 akşamı MasterChef’e veda eden yarışmacı ilerleyen saatlerde açıklanacak.
14 Kasım 2026 MasterChef’in 4 eleme adayı Enes oldu.
12 Kasım 2026 MasterChef üçüncü eleme adayı Bahar oldu.
11 Kasım 2026 MasterChef’te ikinci eleme adayı Burçin oldu.
10 Kasım 2026 MasterChef’te birinci eleme adayı Nurten oldu.