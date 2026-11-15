MasterChef Türkiye’de 15 Kasım 2026 Pazar akşamı eleme heyecanı yaşanıyor. Haftanın zorlu etaplarını geride bırakan yarışmacılar, mutfakta kalabilmek ve şampiyonluk hayallerini sürdürebilmek için tezgâh başına geçiyor. Şeflerin verdiği karar, yarışmacılardan birinin MasterChef macerasını sona erdirecek. Peki, MasterChef’te kim elendi? 15 Kasım 2026 MasterChef’ten kim gitti? İşte 15 Kasım 2026 MasterChef eleme gecesinin sonucu...

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HABERİN ÖZETİ MasterChef’ten kim gitti? MasterChef’e veda eden yarışmacı 15 Kasım 2026 MasterChef Türkiye'de 15 Kasım 2026 Pazar akşamı yapılan elemede Burçin yarışmaya veda etti. 15 Kasım 2026 MasterChef’e veda eden yarışmacı Burçin oldu. Burçin, 36,5 puanla MasterChef yarışmasına veda etti. 14 Kasım 2026 MasterChef’in 4 eleme adayı Enes oldu. 12 Kasım 2026 MasterChef üçüncü eleme adayı Bahar oldu. 11 Kasım 2026 MasterChef’te ikinci eleme adayı Burçin oldu. 10 Kasım 2026 MasterChef’te birinci eleme adayı Nurten oldu.

15 KASIM 2026 MASTERCHEF’E VEDA EDEN YARIŞMACI KİM?

15 Kasım 2026 akşamı MasterChef’e veda eden yarışmacı ilerleyen saatlerde açıklanacak.

14 KASIM 2026 MASTERCHEF’İN 4 ELEME ADAYI KİM OLDU?

14 Kasım 2026 MasterChef’in 4 eleme adayı Enes oldu.

12 KASIM 2026 MASTERCHEF 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

12 Kasım 2026 MasterChef üçüncü eleme adayı Bahar oldu.

11 KASIM 2026 MASTERCHEF’TE 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

11 Kasım 2026 MasterChef’te ikinci eleme adayı Burçin oldu.

10 KASIM 2026 MASTERCHEF’TE 1. ELEME ADAYI KİM OLDU?

10 Kasım 2026 MasterChef’te birinci eleme adayı Nurten oldu.