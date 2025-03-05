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 | Dilek Ulusan

Eda Ece, Şakir Paşa Ailesi için çalışmalara başladı! İlk kare geldi

Başrolünde Vahide Gördüm ile Fırat Tanış'ın yer aldığı Şakir Paşa Ailesi dizisi, RTÜK'ün yasağı nedeniyle bu hafta yeni bölüm tanıtımı seyirciyle buluşmadı. Zaman atlaması yaşanacak dizide Eda Ece diziye dahil olacak. Karakter için hazırlıklara başlayan Eda Ece'den diziye dair ilk paylaşım geldi.

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Eda Ece, Şakir Paşa Ailesi için çalışmalara başladı! İlk kare geldi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
05.03.2025
saat ikonu 09:37
|
GÜNCELLEME:
05.03.2025
saat ikonu 09:43

Şakir Paşa'nın torunlarının aldırdığı tedbir kararı nedeniyle yayın durdurma cezası alan dizi, ailenin davadan feragat etmesi üzerine yeniden seyirciyle buluştu. Mahkeme kararına göre; 3 hafta ekrana gelmeme olasılığı olan dizi Şakir Paşa Ailesi'ne Eda Ece geliyor.

EDA ECE RESİM DERSLERİ ALMAYA BAŞLADI

Basketbolcu Buğrahan Tuncer ile 21 Haziran 2023’te evlenen Eda Ece, kızı Mina İpek’i dünyaya getirdikten sonra setlere ara vermişti. Oyuncu, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar’ın kadrosuna dahil oldu. Ünlü oyuncu dizide Ebrar Karaca’nın oynadığı ünlü ressam Fahrünnisa Zeyd’in yetişkin halini oynayacak. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Eda Ece, resim dersinden paylaşım yaptı.

3 HAFTA YAYIN CEZASI ALABİLİR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Şakir Paşa dizisinin yeni bölüm tanıtımında tarih yer almaması dikkat çekti. Bunun nedeninin RTÜK yasağının kanala tebliğ edilmesi olduğu ortaya çıktı. Yeni bölüm tanıtımı tarihsiz yayınlandı. Kanal bu hafta mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı alamazsa, Şakir Paşa Ailesi 3 hafta daha ceza nedeniyle yayınlanmayacak. Dizi yerine RTÜK'ün gönderdiği belgeseller ekrana gelecek.

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