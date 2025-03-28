Efsaneleşen çizgi film Scooby-Doo dizi oluyor!

1969-1986 yılları arasında yayımlanan ve herkes tarafından sevilen Scooby-Doo dizi oluyor. Scooby-Doo çizgi filminin 8 bölümlük dizisi için çalışmalar başladı.

Yayınlandığı dönemde çok sevilen çizgi film Scooby-Doo, daha sonra film şeklinde seyircisiyle buluşmuştu. Scooby-Doo ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Netflix, dizi olarak Scooby-Doo'nun yayınlanacağını duyurdu.

Netflix tarafından hayata geçirilen projenin çalışmaları 2024 yılında başlamıştı. Dizi 8 bölüm halinde yayımlanacak. Dizinin senaryosunu ve yürütücü yapımcılığını Josh Appelbaum ve Scott Rosenberg üstleniyor.

SCOOBY -DOO KONUSU NEDİR?

"Yaz kampındaki son yazlarında, eski dostlar Shaggy ve Daphne, bir cinayete tanıklık etmiş olabilecek yalnız bir Great Dane yavrusuyla ilgili gizemli bir olayın içine çekilir. Olaylara Velma, kasabanın bilimsel ve mantıklı karakteri, ve tuhaf ama karizmatik yeni çocuk Freddy de dahil olur. Dörtlü, her birini karanlık sırlarıyla yüzleştiren ürkütücü bir kabusun içine çekilir."