Ekin Koç ve Ayça Ayşin Turan’lı Vicdansız dizisinden ilk kare

Ekin Koç ile Ayça Ayşin Turan'ı buluşturan Vicdansız dizisinin çekimleri başladı. İkinci kez partner olan Ekin Koç ve Ayça Ayşin Turan’dan ilk kare geldi.

Sen İnandır filminde birlikte rol alan Ekin Koç ile Ayça Ayşin Turan ikinci kez partner oldu. Vicdansızlar dizisinde de birlikte kamera karşısına geçen ikiliden ilk kare geldi.

EKİN KOÇ İLE AYÇA AYŞİN TURAN İLE EKİN KOÇ BİR KEZ DAHA YAN YANA

Ekin Koç ile Ayça Ayşin Turan’ın başrolünde yer aldığı Vicdansız dizisi sete çıktı. Devrim Yalçın yönettiği diziyi Levent Cantek yazıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda; Cansel Elçin, Feyza Sevil Güngör, Tansel Öngel, Emre Aslan, Cemal Toktaş, Mehmet Bozdoğan ve Bülent Düzgünoğlu yer alıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Deniz, finans sektöründe yükselen, hırslı ve soğukkanlı bir uzmandır. Patronunun kızı Nilüfer’le olan ilişkisi, kariyerini taçlandıran ortaklık teklifiyle birlikte göz kamaştırıcı bir yola girerken, kalbinin asıl sahibi Vicdan’la gizli bir hayat kurmaya çalışmaktadır. Ancak planladığı gelecek, bir trafik kazasıyla paramparça olur. Vicdan ortadan kaybolur…