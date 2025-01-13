Enver Aysever ve Nilgün Belgün TGRT Haber canlı yayınında! Tekelleşme iddialarına sert çıktılar: Benim de başıma geldi

13 Ocak 2025 11:33 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 11:41

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Bilmedikleriniz programına bağlanan gazeteci Enver Aysever ile oyuncu Nilgün Belgün menajer Ayşe Barım hakkında konuşarak yıllar önce dizi ve film setlerindeki 'tekelleşme' sürecinden bahsetti.

Katıldığı Bilmedikleriniz programında Yasemin Bozkurt ve Özlem Esra Ada'nın sorularını cevaplayan Enver Aysever ile oyuncu Nilgün Belgün, son dönemde menajerin 'tekelleşemeye' yol açtığı iddiaları hakkında konuştu.

ENVER AYSEVEN: HALİT NAMUSLU BİR ADAMDIR

Gazeteci Aysever, Halit Ergenç​ ile çok eski arkadaş olduklarını ve programına davet etmek istediğini ancak Ergenç'in kendisine "Ayşe Barım'dan izin almam gerekiyor" dediğini aktardı. Aysever, bu duruma şaşırdığını ve "Kim bu Ayşe Barım?" diye sorduğunu belirtti. Ergenç'in Ayşe Barım ile aralarında bir sözleşme olduğunu ve bu nedenle izin alması gerektiğini söylediğini söylemişti. TGRT Haber'e bağlanan Enver Ayseven, "Birkaç gündür bana 'Belki de sana çıkmak istemedi. O bir şey söyledi' gibi şeyler söylüyorlar' Öyle olmadı." diyerek söylentilere cevap verdi.

O dönem hakkındaki düşüncelerini paylaşan Enver Aysever, "O dönem İnsanları menajerler öyle bir hale getirdi ki. Temel insanı ve kişilik haklarını bile ele alıyorlar" demiştim. Yıllar sonra bu olay ortaya çıkınca yaşananları anlatmak istedim" dedi. Bana Halit ile ilgili soru sorduklarında 'Halit namuslu bir adamdı vurgum o değil" dedi.

NİLGÜN BELGÜN: BENİM DE BAŞIMA BÖYLE ŞEYLER GELDİ

TGRT Haber'de yayınlanan Bilmedikleriniz programına katılan bir isim de Nilgün Belgün oldu. Nilgün Belgün "Ben gençlerin önünü kapatıldığı için elimi taşın altına koydum" dedi. "Benim de başıma böyle bir şey geldi. Çok anlatmak istemiyorum. Kendime çevirmiş gibi olurum. Ama hepimizin başına böyle şeyler geldi" dedi.

Serenay Sarıkaya ile ilgili konuşmak istemeyen Nilgün Belgün, "Bu arada ben Serenay'ı beğenirim" dedi.