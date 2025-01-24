Esra Erol şaştı kaldı, izleyiciler tepki gösterdi! Kendini kefenleyip ölü taklidi yaptı

24 Ocak 2025 17:17 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 17:17

Takıntılı eski sevgilisinden kurtulmak isteyen Nilüfer Hanım, Esra Erol'un programına katılarak yardım istedi. "Öldürülmek istemiyorum" diyen Nilüfer'in için kendini kefenleyip ölü taklidi yaptığı görüntüler ise herkesi şoke etti.

Esra Erol'un sunuculuğunu üstlendiği programda işlenen konu seyircinin tepkisini çekti. 2 yıl önce ilişki yaşamaya başladığı Ahmet Aytaç Avcu tarafından ayrılmak istemesine rağmen takip edildiğini belirten Nilüfer Hanım, yardım istemek Esra Erol'un programına katıldı. Nilüfer Hanım'ın kendini kefenleyip ölü taklidi yaptığı görüntüler ise tepki çekti.

ESRA EROL'DA TEPKİ ÇEKEN ANLAR

Nilüfer Hanım'ın ardından yayına bağlanan Ahmet Aytaç Avcu, hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Daha sonra Nilüfer Hanım'ın kendini kefenleyip ölü taklidi yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntü karşısında Esra Erol, da neye uğradı şaşırdı ve "Neden böyle bir şey yaptın?" diye sordu. Nilüfer Hanım ise, "Ölürsem benden vazgeçer diye. Ondan kurtulmak için yaptım yaptım" şeklinde yanıt verdi.

Nilüfer'in kefenli halleri sosyal medyada gündem olurken, izleyiciler de tepki gösterdi. Program seyircileri; "Şiddet olayı bu kadar basit hale getirilemez", Neler izletiyorsunuz", "Böyle görüntülere ne gerek var" gibi yorumlar yapıldı.