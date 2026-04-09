Kanal D ekranlarında reyting rekorları kıran dizi Eşref Rüya final sahnesinde Eşref’in geçirdiği feci kaza ve Nisa’nın hastanedeki kritik kararı, herkesi şoke etti. Dizi takipçileri, 'Eşref ölecek mi?', 'Nisa bebeğini aldıracak mı?' sorularına merak ederken, 41. bölüm fragmanı için de gözler Kanal D’nin resmi hesaplarına çevrildi. Peki Eşref Rüya YouTube'da yok, nerede var? Eşref Rüya 40 bölüm nereden izlenebilir? İşte tüm merak edilenler ve yayın detayları…

Özetle

HABERİN ÖZETİ Eşref Rüya son bölüm nereden izlenir? Eşref Rüya YouTube'da yok, nerede var? Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Eşref Rüya'nın 40. bölümü izleyicileri şoke eden bir kaza ve Nisa'nın kritik kararıyla sonuçlanırken, dizinin yeni bölümlerinin nerede yayınlanacağı ve merak edilen soruların cevapları araştırılıyor. Eşref Rüya'nın 40. bölümü henüz Kanal D'nin web sitesine eklenmedi, ancak 28 Mayıs 2026'dan itibaren izlenebilecek. Eşref Rüya'nın hiçbir bölümü artık YouTube'da yayınlanmıyor, tüm bölümler Amazon Prime Video üzerinden izlenebiliyor. Son bölümde Eşref'in geçirdiği kaza ve Nisa'nın bebeğini aldırma kararı izleyicileri meraklandırdı. Eşref Rüya 41. bölüm fragmanı henüz paylaşılmadı.

EŞREF RÜYA SON BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Eşref Rüya dizisinin 40. bölümü henüz Kanal D’nin kendi internet sitesine eklenmedi. Platformda bulunan teknik düzenleme ve lisanslama süreçlerinden dolayı bölümün siteye yüklenmesi bir süre alıyor.

Resmi açıklamaya göre, Eşref Rüya 40. bölüm, 28 Mayıs 2026 tarihinden itibaren Kanal D’nin resmi web sitesinden kesintisiz olarak izlenebilecek.

EŞREF RÜYA YOUTUBE'DA YOK, NEREDE VAR?

Yayınladığı her bölümle ekranlara damga vuran ve aksiyon dolu sahnelerle izleyicisini koltuklara mıhlayan Eşref Rüya'nın artık hiçbir bölümü YouTube üzerinden yayınlanmıyor. Kanal D ve yapım şirketi Tims&B içeriklerini yalnızca lisanslı olan dijital platformlarda yayınlama kararı aldı.

Eşref Rüya’nın tüm bölümleri, 40. bölüm de dahil olmak üzere, Amazon Prime Video üzerinden izlenebiliyor. Dizinin takipçileri, platforma abone olduğu takdirde tüm bölümleri yayınlandığı gibi hem kesintisiz hem de tek parça halinde izleyebiliyor.

EŞREF ÖLECEK Mİ, NİSA BEBEĞİNİ ALDIRDI MI?

Eşref Rüya son bölümde kartlar sil baştan yeniden dağıtıldı. Eşref, İhtiyar’ın kızının annesinin ölmediği gerçeğini ortaya çıkarır. Eşref'in öğrendiği bu çok önemli bilgi ise, düşmanı Yaşar’a karşı elindeki en büyük koz olur. Nisa ise kliniğe kadar giderek bebeğini aldırmak ister.

Fakat burada kaderini etkileyecek Gülümser Aygün ile karşılaşır. Nisa'nın bebeğini aldırıp aldırmadığı ise 41. bölümle birlikte netlik kazanması bekleniyor. Bununla beraber finalde yaşanan feci kaza sonrası gözler Eşref'in hayatta olup olmadığına çevrildi.

Gülümser ile yüzleşmeye giden Eşref'in arabası kontrolden çıkarak kaza yaptı. Eşref'in hayati tehlikesi olup olmadığı ve Eşref'e ne olacağı da en çok aratılan başlıklar arasında yerini aldı.

EŞREF RÜYA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Kanal D ve yapım ekibinden henüz yeni bölüm fragmanı paylaşılmadı. Eşref Rüya 41. bölüm fragmanının önümüzdeki günlerde Kanal D’nin sosyal medya hesapları ve resmi web sitesi üzerinden yayınlanması bekleniyor.