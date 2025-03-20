Eşref Rüya sosyal medyayı salladı! Demet Özdemir'in kırmızı elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı

Dün akşam ilk bölümü ekrana gelen Eşref Rüya dizisi sosyal medyayı salladı. Başrolünde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in yer aldığı dizide iki oyuncunun uyumuna yorum yağdı. Demet Özdemir'in çok beğenilen kırmızı elbisesinin ise fiyatı ortaya çıktı.

Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in paylaştığı, yeni dizisi Eşref Rüya dün akşam ilk kez seyircisiyle buluştu. Sosyal medyayı sallayan dizide en çok konuşulan ise afişi oldu. Eşref Rüya'nın afişinde Demet Özdemir kırmızı sırt dekolteli elbisesinin fiyatı da ortaya çıktı.

EŞREF RÜYA'DA GİYDİĞİ ELBİSE GÜNDEM OLDU! FİYATI ORTAYA ÇIKTI

Eşref Rüya' dizisinin tanıtım afişi yayınlanır yayınlanmaz her yerde Demet Özdemir'in kırmızı elbisesi araştırıldı. Özdemir afişte, sırt dekolteli kırmızı bir elbisesi sosyal medyada binlerce yorum aldı. Oynadığı Nisan karakteri ile özdeşleşen bu elbiseyi görenler hayran kaldı. Bu zarif elbisenin, ünlü bir modacının elinden çıktığı öğrenildi. Elbisesinin fiyatının ise 21.850 TL olduğu ortaya çıktı.

Dizide, çocuk yaşta yetim kalmanın verdiği yalnızlıkla suç dünyasına adım atan ve yıllar içinde bu dünyada hüküm süren Eşref'in (Çağatay Ulusoy) ailesi yerine koyduğu yetim kardeşleriyle birlikte yaşamı ekrana yansıtılacak. Genç ve yetenekli bir müzisyen olan Nisan (Demet Özdemir), Eşref'in kalbini yeniden attıran kişi olacak. Ardından ikilinin aşk hikayesi izleyicilere duygusal anlar yaşatacak.