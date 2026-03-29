Kanal D ekranlarının sevilerek izlenen dizisi Eşref Rüya, gündem olmaya devam ediyor. Çarşamba akşamlarının sevilerek takip edilen dizisi Eşref Rüya, senaryosuyla da dikkat çeken yapımlar arasında yer alıyor. Eşref Rüya’nın senaristi Ethem Özışık son zamanlarda ortaya atılan iddialara karşı sessizliğini bozarak, izleyiciye sitem dolu açıklamalar da bulundu. İşte detaylar…

HABERİN ÖZETİ Eşref Rüya’nın senaristi sessizliğini bozdu! İzleyiciye sitem dolu açıklamalar Kanal D'de yayınlanan Eşref Rüya dizisinin senaristi Ethem Özışık, reyting iddiaları ve izleyici yorumları üzerine sessizliğini bozarak sitem dolu açıklamalarda bulundu. Eşref Rüya dizisi, NOW TV'nin aynı gün yayınlanan dizisi Yeraltı'na reytinglerde zirveyi kaptırdıktan sonra senaryosunda değişiklik olduğu iddiaları ortaya atıldı. Senaryoda hareketliliğin arttığı ve başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy'un senaryoya katkı sağladığı iddia edildi. Senarist Ethem Özışık, izleyicilere sitem ederek, ne yazılırsa yazılsın altına romantik sahne isteyen, kişisel trajedilere duyarsız kalan veya güncel olaylara (Gazze'deki katliam) dizi üzerinden tepki gösteren bir kitle olduğunu belirtti. Özışık, bu durumun eski bağlamların kaybolduğunu düşündürdüğünü ifade etti.

Ekranların fenomen dizisi ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkarken, Yeraltı dizisine reytinglerde zirveyi kaptırmasıyla senaryosunda değişiklik olduğu iddia edilmişti. Eşref ve Nisan’ın büyük aşkının yanı sıra aksiyonunu da yüksek olan dizi de senaryonun hareketlenmesi için başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy’un katkı sağladığı söylenmişti.

Senaryo da hareketliliğin arttığı dizi güçlenmeye devam ederken dizinin senaristi Ethem Özışık, sessizliğini bozdu. Onedio’nun haberine göre, izleyiciye sitem dolu paylaşımlar kısa süre de dikkatleri üzerine çekti.

İZLEYİCİYE SİTEM DOLU AÇIKLAMALAR

Dizinin senaristi Ethem Özışık, son zamanlarda Çağatay Ulusoy’un senaryoya katlı sağlığı iddialarından sonra izleyiciye sitem dolu bir paylaşım yaptı. Çarşamba akşamlarının fenomen dizisinin senaristi, Amerika’dan paylaşımlar yaparken izleyicilere sitem dolu paylaşımlar yaptı.

Amerika’daki hayvanlardan bahseden Ethem Özışık, 'Bir de ne yazarsan yaz ne paylaşırsan paylaş altına 'Eşsan öpüşsün' diyen bir kitle var. 'Babam öldü' diyorsun 'Daha fazla Eşsan sahnesi' isteyen mi dersin, Gazze'de katliam paylaşıyorsun altına 'Dizi çok bozdu' yazan mı? Nerede o eski bağlamlar?' paylaşımı yaparak dikkatleri üzerine çekti.

