Eurovision ilk yarı final bu akşam saat 21.00'da başlayacak

07 May 2024 16:15 - Güncelleme : 07 May 2024 16:21

Avrupa'nın en büyük müzik organizasyonu olan Eurovision Şarkı Yarışması için geri sayım sona erdi.

Bu yıl 68'incisi düzenlenecek olan yarışma, İsveç'in Malmö kentinde nefesleri kesen performanslara ev sahipliği yapacak.

Malmö Arena'da düzenlenecek olan yarışma, 7 Mayıs ve 9 Mayıs 2024'te iki ayrı yarı finalde gerçekleşecek,11 Mayıs 2024'te kazananın belli olmasıyla son bulacak.

Eurovision'un ilk yarı finali bu akşam saat 21.00'de başlayacak.

Ancak, Türkiye'de herhangi bir kanalda yayınlanmayacak.

Yarışmayı takip etmek isteyenler, performansları sadece YouTube üzerinden izleyebilecekler.