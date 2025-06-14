Evli bir çifti oynayan Haluk Bilginer ile Melisa Döngel'den ilk kare geldi

Merakla beklenen Sekizinci Aile dizisinin çekimleri tamamlandı. Dizide evli bir çifti oynayan Haluk Bilginer ile Melis Döngel'den ilk kare geldi. Sekizinci Aile dizisinde Haluk Bilginer, Hazal Kaya ve Çağlar Çorumlu gibi isimler rol alıyor.
Başrollerinde Haluk Bilginer, Hazal Kaya, Çağlar Çorumlu, Serkan Keskin, Mehmet Özgür, Erdem Şenocak, Cihan Talay, Melisa Döngel, Ali Atay, Alper Baytekin ve Ercan Kesal’ın aldığı Sekizinci Aile dizisinin çekimleri tamamlandı. Diziden ilk kare geldi.
Ali Atay’ın yönetmenliğine imza attığı ve aynı zamanda senaryosunu Cihan Talay’la beraber kaleme aldığı Sekizinci Aile, aile içinde yaşanan çekişmelerin trajikomik olaylarla iç içe geçtiği dünyanın kapılarını aralayacak.
Dizide Haluk Bilginer, Hazal Kaya, Çağlar Çorumlu, Serkan Keskin, Mehmet Özgür, Erdem Şenocak, Cihan Talay, Melisa Döngel, Ali Atay, Alper Baytekin ve Ercan Kesal yer alıyor. Melisa Döngek ile Haluk Bilginer'den ise ilk kare geldi.