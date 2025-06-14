Evli bir çifti oynayan Haluk Bilginer ile Melisa Döngel'den ilk kare geldi

Merakla beklenen Sekizinci Aile dizisinin çekimleri tamamlandı. Dizide evli bir çifti oynayan Haluk Bilginer ile Melis Döngel'den ilk kare geldi. Sekizinci Aile dizisinde Haluk Bilginer, Hazal Kaya ve Çağlar Çorumlu gibi isimler rol alıyor.