Facebook'un kuruluşunu anlatan Sosyal Ağ filminin devamı geliyor

Başrollerini Jesse Eisenberg ve Andrew Garfield'ın paylaştığı Sosyal Ağ (The Social Network) filminin devamı geliyor. Çalışmaların başladığı film için başrol arayışları çalışmaları sürüyor.

SOSYAL AĞ FİLMİNİN DEVAMI GELİYOR

Variety'nin haberine göre, ünlü senarist Aaron Sorkin Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in hayatını konu alan filmin devamı için kolları sıvadı. Sony Pictures imzalı The Social Network Part II için çalışmalar başladı. Sorkin'in devam filminin senaryosunu yazdığı ve filmin yönetmenliğini üstleneceği bildirildi.

Sosyal Ağ filmi, 8 dalda Oscar'a aday gösterildi ve üç Oscar ödülü kazandı. Film, dünya çapında 224 milyon dolar hasılat elde etti.

Quentin Tarantino, Sosyal Ağ için 2010'lu yılların "en iyi filmi" ifadesini kullanmıştı.