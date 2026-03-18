Faro Film'in yeni dizisi Mercan Köşk'ün yönetmeni açıklandı! Veliaht dizisi patronundan atv'ye bomba proje

Show TV'de yayınlandığı günden bu yana ilgiyle takip edilen Veliaht, son dönemlerde reyting düşüklüğü sebebiyle 26. bölümde final kararı almıştı. Veliaht dizisi ile adından söz ettiren Faro Film, yeni projesiyle de dikkatleri şimdiden üzerine çekmeyi başardı. Yapımcı Yamaç Okur'un yeni sezon için atv ekranlarında izleyicisiyle buluşturmayı düşündüğü Mercan Köşk'ün en merak edilen ismi de açıklandı. Başarılı projenin yönetmen koltuğunda, Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgiye göre, usta isim Yahya Samancı oturacak. İşte heyecanla beklenen Mercan Köşk'üne dair merak edilen detaylar...

FARO FİLM'İN YENİ DİZİSİ MERCAN KÖŞK'ÜN YÖNETMENİ AÇIKLANDI!

Senaryosunu Ahunur Serdaroğlu'nun kaleme aldığı Mercan Köşk dizisi, babası bir suikaste kurban giden bir kadının olaylı hikayesini anlatıyor.

Babasının intikamını almak için mücadele eden ve bu uğurda polis olan Cemre'nin travmatik hayatını merkezine alan Mercan Köşk, Mersin'de çekilecek.

Gönül Dağıu, Modern Doğu Masalları gibi iddialı projelere imza atan Yahya Samancı'nın, Mercan Köşk için de çarpıcı bir atmosfer oluşturacağı yüksek beklentiler arasında yer alıyor.

VELİAHT DİZİSİ PATRONUNDAN ATV'YE BOMBA PROJE

Faro Film'in patronu Yamaç Okur, Show TV'nin ardından atv için kolları sıvadı. Veliaht ile gönüllerde yer eden Yamaç Okur, şimdi atv ekranında yayınlanacak Mercan Köşk için hazırlıklarına başladı.

Babasının ölümü sonrası intikam ateşiyle yanıp turuşan Cemre'nin hikayesi herkesi ekran başına kilitleyecek gibi duruyor. Mersin'de çekilecek olan dizinin yönetmeni Yahya Samancı olurken, diğer detayların da yakın zamanda netleşmesi bekleniyor.

YAMAÇ OKUR KİMDİR, POROJELERİ NELER?

Yamaç Okur, sinema ve ekranların önde gelen yapımcıları arasında yer alıyor. 1976 doğumlu olan usta isim, özelikle Ay Yapım bünyesinde başarılı işlere imzasını atmıştır.

İşte son zamanlarda Mercan Köşk dizisi ile gündeme gelen Yamaç Okur'un dikkat çeken bazı projeleri arasında ise Veliaht, Çukur, İçerde, Üç Kuruş, Şahsiyet yer alıyor. Aynı zamanda Yamaç Okur, Zerre, Kusursuzlar ve Bizim Büyük Çaresizliğimiz gibi sinema filmleriyle de ödül kazanmıştır.