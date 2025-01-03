Ferdi Tayfur'un acılarla dolu hayatı! "Babası öldürüldü, pamuk tarlalarında ırgatlık yaptı"

03 Ocak 2025 14:10 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 14:11

Ferdi Tayfur'un ölümü sonrası birçok sanatçı üzüntüsünü dile getirdi. TGRT Haber ekranında yayınlanan Bilmedikleriniz programında Ferdi Tayfur'un babası ile ilgili acı gerçeği Yasemin Bozkurt paylaştı. Yıllar önce sunduğu Yasemin'in Penceresi programına katılan Ferdi Tayfur hakkında konuşan Yasemin Bozkurt, hayatını kaybeden sanatçının zor hayatından bahsetti.

Orhan yetmezliği nedeniyle 79 yaşında Antalya​'daki hastanede hayatını kaybeden Ferdi Tayfur​'un cenazesi İstanbul​'a nakledildi. TGRT Haber ekranında yayınlanan Bilmedikleriniz programında Ferdi Tayfur'u anlatan Yasemin Bozkurt, 'Eğer bir karış toprağım olsa Adana'yı asla terk etmezdim' derdi" diyerek Ferdi Tayfur'un maddi ve manevi yaşadığı sıkıntılardan bahsetti.

"FERDİ TAYFUR BABASI ÖLDÜRÜLDÜ"

"Ferdi Tayfur'u bu kanalda Yasemin'in Penceresi programına davet etmiştim. Onun için onun hayatının kılcal damarlarını bilen birisi olarak şöyle söylüyorum. Adana'da doğdu. Babası ne yazık ki öldürüldü. Ve pamuk tarlalarında ırgatlık yapıyordu. Hep söylediği bir şey vardı. 'Eğer bir karış toprağım olsa Adana'yı asla terk etmezdim' derdi. Ne acı. Geçen hafta Antalya'da hastaneye kaldırılmıştı. Ve Antalya'daki o son görüntülerinde ne yazık ki yanında ne aşık olduğu kadınlar vardı. Ne de o kadınlardan olan çocukları vardı. Yapayalnız Ferdi Tayfur'u orada gördüğümüzde yüreğimiz sızlamıştı." dedi.

FERDİ TAYFUR'UN CENAZE​ TÖRENİ BELİ OLDU

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur’un cenazesi uçakla İstanbul Havalimanı'na getirildi. 79 yaşında hayatın kaybeden sanatçı, cumartesi günü İstanbul’da düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.