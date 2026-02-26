Menü Kapat
Medya
Avatar
Editor
 Arzu Akçay

Final kararı alan Sahipsizler dizisinin oyuncularından şaşırtan hamle! Başrol oyuncuları senaristi takipten çıktı

Star TV’nin iki sezondur ekranlarda olan dizisi Sahipsizler, düşük reytingler sebebiyle final kararı almıştı. Finale haftalar kala dizinin başrol oyuncularından şaşırtan bir hamle geldi. Dizinin senarist Ramazan Demirli’yi takipten çıktılar. İşte detaylar…

Final kararı alan Sahipsizler dizisinin oyuncularından şaşırtan hamle! Başrol oyuncuları senaristi takipten çıktı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.02.2026
saat ikonu 16:03
|
GÜNCELLEME:
26.02.2026
saat ikonu 16:03

İki sezondur ekranlara yayınlanan dizisi, geçtiğimiz haftalarda kararı almıştı. Dizinin sevenleri final haberlerine üzülürken, düşük reytingler sebebiyle ekranlara veda ediyor. Finale günler kala başrol oyuncularından herkesi şaşırtan bir hamle geldi. Sahipsizler dizisini kaleme alan Razaman Demirli, başrol oyuncuları tarafından sosyal medyadan takipten çıkarıldı.

FİNAL KARARI ALAN SAHİPSİZLER DİZİSİNİN OYUNCULARINDAN ŞAŞIRTAN HAMLE!

Star TV ekranlarında izleyici ile buluşan Sahipsizler dizisi, iki sezondur sevilerek takip edilen yapımlar arasında yer alıyordu. Ancak dizinin sevenleri üzen bir haber geçtiğimiz günlerde gelerek dikkatleri üzerine çekti.

Final kararı alan Sahipsizler dizisinin oyuncularından şaşırtan hamle! Başrol oyuncuları senaristi takipten çıktı

Çarşamba akşamları izleyicisiyle buluşan Sahipsizler, reytinglerde düşüşe geçmesi nedeniyle final kararı almıştı. Hayranlarını üzen bu haber sonrası Sahipsizler dizisi, final bölümüyle ekranlara gelmesine az bir süre kala oyunculardan gelen şaşırtan hamleyle gündem oldu.

Final kararı alan Sahipsizler dizisinin oyuncularından şaşırtan hamle! Başrol oyuncuları senaristi takipten çıktı

Burak Berkay Akgül ve Hazal Subaşı’nın başrol oyuncusu olduğu Sahipsizler dizisi, 51. Bölümüyle ekranlara veda etmeye hazırlanırken , Ramazan Demirli’yi sosyal medyadan takipten çıktı.

Final kararı alan Sahipsizler dizisinin oyuncularından şaşırtan hamle! Başrol oyuncuları senaristi takipten çıktı

BAŞROL OYUNCULARI SENARİSTİ TAKİPTEN ÇIKTI

İki sezondur Star TV’nin sevilen dizileri arasında yer alan Sahipsizler, finale yakın dikkat çeken hamle ile gündem oldu. Onedio’nun haberine göre, Sahipsizler dizisinin başrol oyuncularından olan Burak Berkay Akgül, Hazal Subaşı, Doğa Bayram ve Enes Koçak senaristi sosyal medyadan takipten çıktı.

Final kararı alan Sahipsizler dizisinin oyuncularından şaşırtan hamle! Başrol oyuncuları senaristi takipten çıktı

Haftanın en çok izlenen günlerinden biri olan Çarşamba günü ekranlara gelen Sahipsizler, reytinglerdeki düşüşü nedeniyle ekranlara veda ediyor. Zamansız bitişi seyircisini üzerken, başarılı oyuncuları dizinin senaryosunu kaleme alan Ramazan Demirli’yi takipten çıkması da dikkatlerden kaçmadı. Oyuncuların neden böyle bir hamle yaptıkları ise bilinmiyor.

Final kararı alan Sahipsizler dizisinin oyuncularından şaşırtan hamle! Başrol oyuncuları senaristi takipten çıktı

SAHİPSİZLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sahipsizler’in yayınlanan son bölümünde, öldüğü düşünülen Devran’ın dönmedi nikahı basarak geri dönmesi, Hazar’ın tüm planlarını alt üst etti. Hazar Melis’i rehin almasıyla herkeste panik oluşturdu. Melis, tehlikeli yolculuk sırasında Hazar’dan kurtulmak için her yolu denerken orman da bacağını akrebin sokmasıyla tehlikeye attı.

Final kararı alan Sahipsizler dizisinin oyuncularından şaşırtan hamle! Başrol oyuncuları senaristi takipten çıktı

Devran, Yusuf, Azize ve Zeliha Hazar’dan Melis’i kurtarmak için takibe başlasa da arabanın bozulmasıyla orta da kaldılar. Hazar ise polisten kurtulmak için her şeyi gözde çıkarır. Sahipsizler dizisi Çarşamba günü final bölümüyle ekranlara gelmesi ekleniyor.

ETİKETLER
#final
#senarist
#oyuncular
#reyting
#Sahipsizler
#Medya
