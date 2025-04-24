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 | Dilek Ulusan

GAİN'den Can Yaman kararı geldi! Sözleri başına iş açtı

GAİN'den kariyerine İtalya'da devam eden Can Yaman kararı geldi. El Turco dizisinde başrol oynayan Can Yaman'ın açıklamaları sebebiyle yapım platformdan kaldırıldı.

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GAİN'den Can Yaman kararı geldi! Sözleri başına iş açtı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
24.04.2025
saat ikonu 13:49
|
GÜNCELLEME:
24.04.2025
saat ikonu 13:49

Gönül İşleri, İnadına Aşk, Küçük Sırlar ve Bay Yanlış gibi dizilerde rol alan Can Yaman, kariyerine İtalya'da deva ediyor. İtalya'da yeni dizide rol alan Can Yaman'ın açıklamaları başına iş açtı ve GAİN harekete geçti.

CAN YAMAN'IN SÖZLERİ SONRASI GAİN HAREKETE GEÇTİ

GAİN tarafında yapılan açıklamada; "Son günlerde ‘El Turco’ dizimizde rol alan oyunculardan Can Yaman’ın yurtdışında verdiği bir röportajda kullandığı bazı ifadeler kamuoyunda farklı değerlendirmelere konu olmuş, çeşitli hassasiyetleri beraberinde getirmiştir. GAİN olarak bu konudaki tüm görüş ve eleştirilere açık yüreklilikle yaklaştığımızı ve milletimizin duyarlılıklarını her zaman önemsediğimizi özellikle vurgulamak isteriz. ‘El Turco’ dizisi; tarihimizin ilham verici bir döneminden yola çıkarak, Osmanlı’nın Avrupa’daki etkisini, cesaretini ve kültürel zenginliğini anlatmayı amaçlayan bir yapımdır. Ancak kamuoyunda oluşan algının, dizinin temel yaklaşımı ve kanalımızın değerleriyle çelişen bir noktaya taşındığını üzülerek gözlemlemekteyiz. Bu doğrultuda, tüm bu hassasiyetleri dikkate alarak ‘El Turco’ dizisini platformumuzdan yayından kaldırma kararı almış bulunuyoruz. Bu karar, halkımızla kurduğumuz güven ilişkisini koruma ve sorumlu yayıncılık anlayışımızın bir yansımasıdır. GAİN olarak; bu toprakların kültürünü ve tarihini evrensel bir dille anlatma misyonumuzu sürdürmeye, farklılıkları bir araya getiren, saygılı ve kapsayıcı yapımlarla yolumuza devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadelerine yer verildi.

GAİN'den Can Yaman kararı geldi! Sözleri başına iş açtı

Can Yaman İtalyan basınının sorduğu “Türkiye mi, İtalya mı?” sorusuna verdiği “İtalya” cevabı ile sosyal medyada büyük tepki topladı. Kariyerine İtalya'da devam eden Can Yaman'ın açıklamaları sonrası takipçi sayısında da epey düşüş olmuştu.

GAİN'den Can Yaman kararı geldi! Sözleri başına iş açtı
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Sıkça Sorulan Sorular

CAN YAMAN KAÇ DİL BİLİYOR?
Oyunculuk kariyerine İtalya'da devam eden Can Yaman, iyi derecede İtalyanca, İspanyolca, Almanca ve İngilizce bilmektedir. 8 Kasım 1989 İstanbul doğumlu Can Yaman, Türkiye'de son olarak Bay Yanlış dizisinde rol aldı.
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