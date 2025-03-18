Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

28 milyon dolar bütçeli dizide başrol oldu! Sosyal medyaya geri döndü

Türkiye'den ayrılarak İtalya'ya yerleşen Can Yaman, 28 milyon dolar bütçeli El Turco dizisinde başrolde yer alacak. Sosyal medya paylaşımlarına ara veren Can Yaman, El Turco dizisiyle beraber sosyal medyaya da döndü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
28 milyon dolar bütçeli dizide başrol oldu! Sosyal medyaya geri döndü
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
18.03.2025
saat ikonu 12:05
|
GÜNCELLEME:
18.03.2025
saat ikonu 12:05

Gönül İşleri, Dolunay ve Bay Yanlış gibi projelerde rol alan Can Yaman, kariyerine İtalya'da devam ediyor. Can Yaman'ın başrolünde yer aldığı El Turco dizisi 25 Mart 2025 günü İtalya'da yayınlanmaya başlayacak. Can Yaman yeni dizisinin paylaşımları için sosyal medyaya geri döndü.

CAN YAMAN 28 MİLYON DOLAR BÜTÇELİ DİZİDE BAŞROL

28 milyon dolar bütçeli El Turco, 2025'in en çok beklenen yapımlar listesinde 9. sırada bulunuyor. Çekimleri Macaristan'da gerçekleşen El Turco, hakkında

İtalyan basınına bir röportaj veren Yaman, "Senaryoyu okuduğumda çok heyecanlandım" derken "Destansı ve ilgi çekici bir hikayeydi. Proje aynı zamanda hedeflerimle de uyuşuyordu çünkü tamamen uluslararasıydı. Set fiziksel olarak çok zorlayıcı oldu. Yaşam tarzım bir sporcununki gibiydi. Arada bir keyif yapmak istedim ama yapamadım. 2 saat uyudum, 6 saat savaştım ve sıkı antrenman yaptım" diye konuştu.

Sosyal medya hesabının kapattıktan sonra yeni bir hesap açan Can Yaman, uzun süre herhangi bir paylaşım yapmadı. Yeni dizisi El Turco'nın yayınlanmasına yakın Can Yaman sosyal medyaya geri döndü. Can Yaman sosyal medya platformlarından dizinin görüntülerini ve çekim detaylarını paylaştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tanyeli'nin vasiyeti açıklandı!

Sıkça Sorulan Sorular

CAN YAMAN KAÇ YAŞINDA?
8 Kasım 1989 doğumlu Can Yaman, İtalyan Lisesini birinci olarak bitiren Yaman, Yeditepe Üniversitesinin Hukuk Bölümünden 2012 yılında mezun olmuştur. İlk televizyon deneyimini 2014 yılında, yönetmenliğini Türkan Derya'nın yaptığı, başrollerini Sinem Kobal ile paylaştığı Gönül İşleri adlı dizide Bedir Kocadağ karakteri ile yaptı.
ETİKETLER
#Macaristan
#İtalya
#sinema
#dizi
#meydan
#dizisi
#can yaman
#sosyal-medya
#El Turco
#Başrol
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.