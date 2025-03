28 milyon dolar bütçeli dizide başrol oldu! Sosyal medyaya geri döndü

Türkiye'den ayrılarak İtalya'ya yerleşen Can Yaman, 28 milyon dolar bütçeli El Turco dizisinde başrolde yer alacak. Sosyal medya paylaşımlarına ara veren Can Yaman, El Turco dizisiyle beraber sosyal medyaya da döndü.

Gönül İşleri, Dolunay ve Bay Yanlış gibi projelerde rol alan Can Yaman, kariyerine İtalya'da devam ediyor. Can Yaman'ın başrolünde yer aldığı El Turco dizisi 25 Mart 2025 günü İtalya'da yayınlanmaya başlayacak. Can Yaman yeni dizisinin paylaşımları için sosyal medyaya geri döndü.

CAN YAMAN 28 MİLYON DOLAR BÜTÇELİ DİZİDE BAŞROL

28 milyon dolar bütçeli El Turco, 2025'in en çok beklenen yapımlar listesinde 9. sırada bulunuyor. Çekimleri Macaristan'da gerçekleşen El Turco, hakkında

İtalyan basınına bir röportaj veren Yaman, "Senaryoyu okuduğumda çok heyecanlandım" derken "Destansı ve ilgi çekici bir hikayeydi. Proje aynı zamanda hedeflerimle de uyuşuyordu çünkü tamamen uluslararasıydı. Set fiziksel olarak çok zorlayıcı oldu. Yaşam tarzım bir sporcununki gibiydi. Arada bir keyif yapmak istedim ama yapamadım. 2 saat uyudum, 6 saat savaştım ve sıkı antrenman yaptım" diye konuştu.

Sosyal medya hesabının kapattıktan sonra yeni bir hesap açan Can Yaman, uzun süre herhangi bir paylaşım yapmadı. Yeni dizisi El Turco'nın yayınlanmasına yakın Can Yaman sosyal medyaya geri döndü. Can Yaman sosyal medya platformlarından dizinin görüntülerini ve çekim detaylarını paylaştı.