Gassal 3. Sezon bölümleri ne zaman başlayacak? Gassal yeni sezon ne zaman?

Gassal dizisinin 3. sezonu merakla bekleniliyor. İzleyiciler, yeni sezon bölümlerinin ne zaman başlayacağını araştırırken, setten gelen ilk haberler heyecanı artırdı. Başrollerinde Ahmet Kural ve Hande Soral’ın yer aldığı dizinin yeni sezon çekimlerinin hızla devam ettiği öğrenildi. Usta oyuncu Demir Karahan, sosyal medya paylaşımıyla izleyiciyi bilgilendirirken, dizinin yeni bölümlerinin platformda ne zaman yayınlanacağı ise araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Gassal 3. Sezon bölümleri ne zaman başlayacak? Gassal yeni sezon ne zaman?

Gassal 3. Sezon bölümleri ne zaman başlayacak? Gassal yeni sezon ne zaman?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.03.2026
saat ikonu 21:52
|
GÜNCELLEME:
28.03.2026
saat ikonu 21:58

Başrollerinde ve ’ın yer aldığı Gassal dizisinin 3. sezonu, izleyiciler tarafından merakla bekleniliyor. Yeni sezonun ne zaman başlayacağı uzun süredir gündemde tartışılan konular arasındadır. Usta oyuncu Demir Karahan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda setten haberler verirken, dizinin çekimlerinin tüm hızıyla sürdüğünü duyurdu. Karahan’ın paylaşımı, Gassal 3. sezonun henüz netleşmese de, setten gelen kareler hayranların merakını iyice artırdı. Peki, Gassal 3. Sezon bölümleri ne zaman başlayacak? Gassal ne zaman?

HABERİN ÖZETİ

Gassal 3. Sezon bölümleri ne zaman başlayacak? Gassal yeni sezon ne zaman?

Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
Başrollerinde Ahmet Kural ve Hande Soral'ın yer aldığı Gassal dizisinin 3. sezon çekimleri tüm hızıyla devam ediyor ve yayın tarihi henüz netleşmese de izleyiciler yeni bölümleri merakla bekliyor.
Gassal dizisinin 3. sezon çekimleri devam etmektedir.
Dizinin yayın tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır.
Usta oyuncu Demir Karahan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla setten haberler vermiştir.
3. sezonun oyuncu kadrosunda Ahmet Kural (Baki), Hande Soral (Nihan), Erdal Cindoruk (Aziz), Ebru Cündübeyoğlu (Mafya eşi Buse), Mesut Akusta (Haris) gibi isimler yer almaktadır.
Yeni sezonda Öykü Gürman, Emir Benderlioğlu, Timuçin Esen (Konuk), Yunus Emre Yıldırımer, Yasemin Sakallıoğlu ve Kubat gibi yeni isimler de kadroya dahil olacaktır.
Gassal 3. sezonun konusu, Baki'nin yalnızlık korkusu, evlilik çabaları ve ölü yıkayıcısı olarak yaşadığı sıra dışı tecrübeler etrafında şekillenecektir.
Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.

GASSAL 3. SEZON BÖLÜMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başrollerinde Ahmet Kural ve Hande Soral’ın yer aldığı Gassal dizisinin 3. Sezon çekimleri devam ediyor. Tabii platformunda yayınlanan ve kısa sürede geniş bir izleyici kitlesi yakalayan dizi, önceki sezonlarda elde ettiği başarıyı sürdürmeye hazırlanıyor. Gassal 3. sezon bölümlerinin yayınlanma tarihi konusunda resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Gassal 3. Sezon bölümleri ne zaman başlayacak? Gassal yeni sezon ne zaman?

Dizinin yapım ekibi, set çalışmalarının tüm hızıyla devam ederken, Gassal 3. sezon çekimlerinin yoğun bir tempoda sürdüğü biliniyor. Tabii platformundan yapılan resmi açıklamada ise henüz net bir tarih verilmemiş olsa da, ekipten gelen bilgiler, izleyicilerin önümüzdeki aylarda yaza doğru yeni bölümleri ekranlarda görebileceği yönünde tahmin ediliyor.

Gassal 3. Sezon bölümleri ne zaman başlayacak? Gassal yeni sezon ne zaman?

Gassal 3. sezonun hikayesinde neler yaşanacağı, hangi sürprizlerin izleyicileri beklediği ise şimdiden gündemdeki en çok konuşulan konular arasındadır. Setten gelen kareler ve oyuncuların paylaşımları, yeni sezonun öncekiler kadar heyecan verici olacağının sinyallerini veriyor. Hayranlar, yayın tarihi açıklanmadan bile dizinin atmosferine dair ipuçlarını sosyal medya üzerinden takip etmeye devam ediyor.

Gassal 3. Sezon bölümleri ne zaman başlayacak? Gassal yeni sezon ne zaman?

GASSAL 3. SEZON OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLERİ

Gassal 3. Sezon Oyuncu Kadrosu ve Karakterleri:

Ahmet Kural: Baki

Hande Soral: Nihan

Gassal 3. Sezon bölümleri ne zaman başlayacak? Gassal yeni sezon ne zaman?

Erdal Cindoruk: Aziz

Ebru Cündübeyoğlu: Mafya eşi Buse

Mesut Akusta: Haris

Öykü Gürman: (Yeni Sezon)

Gassal 3. Sezon bölümleri ne zaman başlayacak? Gassal yeni sezon ne zaman?

Emir Benderlioğlu: (Yeni Sezon)

Timuçin Esen: (Konuk/Yeni Sezon)

Yunus Emre Yıldırımer: (Yeni Sezon)

Yasemin Sakallıoğlu: (Yeni Sezon)

Gassal 3. Sezon bölümleri ne zaman başlayacak? Gassal yeni sezon ne zaman?

Muharrem Türkseven (Ahmet)

Serkan Ercan (Nazım)

Kenan Çoban (Mülayim Yağız)

Sibel Aytan (Elif)

Ezgi Özyürekoğlu (Neslihan)

Kubat (yeni sezon)

Gassal 3. Sezon bölümleri ne zaman başlayacak? Gassal yeni sezon ne zaman?

GASSAL 3. SEZON KONUSU

Gassal dizisinin 3. sezonu, izleyicilere daha derin ve sürprizli bir hikâye sunmaya hazırlanıyor. Yeni sezon, başrol karakteri Baki’nin yalnızlık korkusu, evlilik çabaları ve ölü yıkayıcısı olarak yaşadığı sıra dışı tecrübeler etrafında şekilleniyor. Karakterin iç dünyasındaki çatışmalar, günlük yaşamındaki zorluklar ve beklenmedik karşılaşmalar, diziyi önceki sezonlardan daha yoğun ve merak uyandırıcı kılıyor. 3. sezonun olay örgüsü, hem duygusal hem de gerilim unsurlarını harmanlayarak izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
