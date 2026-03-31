Gassal dizisinin üçüncü sezonu, TRT tabii’nin prodüksiyonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Yeni sezonda kadroya katılan ünlü isimler arasında sürpriz konuk oyuncular yer alıyor. Dizinin hayranları, Gassal 3. sezonun şarkılarını ve parçaları kimin seslendireceğini merak ediyor. Her sezon olduğu gibi bu sezon da dizide hem eğlenceli sahneler hem de müzik performansları öne çıkacak. Oyuncu kadrosu ve şarkılar, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken izleyiciler, yeni sezonun heyecanını şimdiden yaşamaya başladı. Peki, Gassal 3. Sezon oyuncuları kim? Gassal 3. Sezon şarkıları ne ve kim söyleyecek?
TRT’nin dijital platformunda 2 sezon boyunca izlenme rekorları kıran ve sosyal medyada sahneleriyle gündem olan Gassal dizisinin 3. Sezon oyuncu kadrosu merak ediliyor. Birbirinden iddialı oyuncuların yer aldığı kadro adeta dizinin fanlarını meraklandırdı. İşte Gassal 3. Sezon oyuncuları
Ahmet Kural: Baki
Hande Soral: Nihan
Erdal Cindoruk: Aziz
Ebru Cündübeyoğlu: Mafya eşi Buse
Mesut Akusta: Haris
Öykü Gürman: (3. Sezon)
Emir Benderlioğlu: (3. Sezon)
Timuçin Esen (Konuk/ 3. Sezon)
Yunus Emre Yıldırımer ( 3. Sezon)
Yasemin Sakallıoğlu ( 3. Sezon)
Muharrem Türkseven (Ahmet)
Serkan Ercan (Nazım)
Kenan Çoban (Mülayim Yağız)
Sibel Aytan (Elif)
Ezgi Özyürekoğlu (Neslihan)
Kubat ( 3. sezon)
Gassal 3. Sezon bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanırken müzikleriyle de gündem oldu. İlk sezon şarkılarını Şahin Kendirci, ikinci sezonda ise Bayhan seslendirmiş ve parçalar sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Yeni sezonda dizinin şarkılarını ise ünlü sanatçı Kubat seslendirecek.
Kubat’ın yorumuyla dizinin müzikleri, karakterlerin hikâyelerine ve dizinin mizahi dokusuna güçlü bir atmosfer katacak. Resmi şarkı listesi henüz açıklanmasa da, sosyal medyada Kubat’ın Gassal için sahneye nasıl yorum katacağı merakla bekleniyor. Dizi hayranları, 3. sezonda hem hikâye hem de müzikler açısından farklı bir deneyim yaşayacaklarını söylüyor.
Gassal, her sezon olduğu gibi bu sezon da sürpriz konuk oyuncular ve enerjik şarkılarıyla izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Kubat’ın güçlü sesiyle yorumlayacağı parçalar, dizinin mizahi ve eğlenceli havasını pekiştirirken, izleyiciler yeni sezonu dört gözle bekliyor.