Editor
 | Ebrar Oral

Gassal 3. sezonda Yasemin Sakallıoğlu sürprizi! Yasemin Sakallıoğlu'nun Gassal 3. sezondaki rolü ne olacak?

10 Nisan Cuma günü TRT'nin Tabi platformunda Gassal 3. sezonun bölümlerinin yayınlanmaya başlamasıyla birlikte Gassal dizisi bekleyenleri haberi alır almaz uygulamaya koştu. Peki Gassal 3. sezonda hangi isimler oynayacak? Yasemin Sakallıoğlu'nun Gassal 3. sezondeki rolü belli mi?

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.04.2026
saat ikonu 19:18
|
GÜNCELLEME:
10.04.2026
saat ikonu 19:22

TRT'nin dijital platformu Tabii'nin iddialı yapımlarından olan Gassal dizisi, 1. ve 2. sezon bölümleriyle ülkeler arasında büyük bir yankı uyandırmış ve adeta izlenme rekorları kırmıştı. Başrolünde 'Baki' karakteriyle 'ın; 'Nihan' karakteriyle de 'ın yer aldığı Gassal dizisi 3. sezonu kaldığı yerden bu akşam devam ediyor. İlk iki sezonunun yayınlanmasının ardından uzun süre sessizliğini koruyan Gassal dizisi, ölüm ve ölüme dair gerçeklerin de öne sürüldüğü sıra dışı konusuyla farkındalık uyandırmış ve ölüm gerçeğini işlenen senaryoyla da olsa bir kez daha hatırlatmıştı. Hayranlarının uzun süredir yayınlanması için sabırsızlandığı Gassal 3. sezon için izleyiciler, arama motorunda Gassal 3. sezon yayın tarihini ve oyuncu kadrosundaki isimleri merak etmeye başladı. Peki Gassal'ın 3. sezon bölümlerindeki yeni oyuncular kimler? Gassal 3. sezon ne zaman yayına giriyor? Gassal 3. sezon bölümleri ile ilgili merak edilenler...

HABERİN ÖZETİ

Gassal 3. sezonda Yasemin Sakallıoğlu sürprizi! Yasemin Sakallıoğlu'nun Gassal 3. sezondaki rolü ne olacak?

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanan ve büyük ilgi gören Gassal dizisinin 3. sezonu, yeni oyuncular ve merak edilen konuyla izleyicilerle buluşuyor.
Gassal dizisi 3. sezonuyla bu akşam başlıyor.
Başrollerinde Ahmet Kural ve Hande Soral yer alıyor.
Yeni sezonda Öykü Gürman, Timuçin Esen ve Yasemin Sakallıoğlu gibi isimler kadroya dahil oluyor.
Dizinin 3. sezonunda dramatik ve mizahi unsurların daha ön planda olacağı belirtiliyor.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

GASSAL 3. SEZON OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Toplamda 10 bölümden oluşan yeni sezon bölümlerinde yine birbirinden başarılı ve değerli isimler kadroda yerini aldı. Başrol oyuncuların sabit olarak devam ettiği Gassal dizisi 3. sezonda oyuncu kadrosunda kendini gösteren isimler ise şu şekilde oldu:

Ahmet Kural, Hande Soral, Demir Karahan, Eren Balkan, Ferhan Vural, Mehmet Güzel, Mete Akı, Ali Yağız Ata Dinçer, Afra Zeynep Taşkın, Meriç Özkaya, Begüm Öner, Safa Tabur, Dilara Ozbalçık, Tuğba Dadaş gibi başarılı isimler rol alırken yeni sezonda , Timuçin Esen ve .

GASSAL 3. SEZONDA YASEMİN SAKALLIOĞLU SÜRPRİZİ!

İzleyicilerin uzun süredir büyük bir merakla bekledikleri Gassal 3. sezonun güçlü oyuncu kadrosunda göze çarpan oyunculardan birisi de Yasemin Sakallıoğlu oldu.

Sosyal medya hesabında komedi tarzda ürettiği içeriklerle kısa zamanda fenomen haline gelen ve paylaşımlarıyla beğeni rekorları kıran Yasemin Sakallıoğlu'nun Gassal dizisindeki rolü merak konusu oldu.

Ahmet Kural ve Hande Soral’ın başrolde olduğu dizinin diğer sürpriz isimleri ise; Timuçin Esen, Yunus Emre Yıldırımer, Emir Benderlioğlu, Öykü Gürman oldu. Ayrıca Gassal 3. sezon oyuncu kadrosunda Mesut Akusta, Serhat Kılıç, Meral Çetinkaya, Kubat ve Begüm Öner gibi deneyimli isimler de yerini aldı.

GASSAL 3. SEZON BÖLÜMLERİNİN KONUSU NE OLACAK?

Gassal'ın ana karakteri olan Baki'nin üzerinden izleyiciye farklı deneyimler sunulacak. Gassal 3. sezonda kendini gösterecek yeni isimlerle beraber dizinin gerek dramatik yönü gerek de mizahi unsurları daha da ön planda olacak.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
