Kanal D ekranlarında Aslı Hünel’in sunumuyla izleyici karşısına çıkan Gelinim Mutfakta’da haftanın üçüncü gün heyecanı yaşanıyor. 28 Ekim Çarşamba günü mutfağa giren Beyza, Cemile, Tuğba ve Öykü, günün yemeği Tiramisu Şelalesi’ni en iyi şekilde hazırlamak için yarışıyor. Kayınvalidelerin verdiği puanların ardından günün birincisi ve çeyrek altının sahibi belli olacak. Peki, Gelinim Mutfakta 28 Ekim günün birincisi kim oldu, puan durumu nasıl şekillendi?

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HABERİN ÖZETİ Gelinim Mutfakta 28 Ekim günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta yarışmasının 28 Ekim Çarşamba günü yayınlanan bölümünde gelinler Tiramisu Şelalesi yaparak yarışmış ve günün puan durumu ile birincisi belli olmuştur. Günün yemeği Tiramisu Şelalesi olarak belirlenmiştir. Öykü ve Tuğba 19'ar puan alarak günün puan tablosunda birinciliği paylaşmıştır. Cemile 13 puanla üçüncü sırada yer alırken, Beyza 8 puanla günü tamamlamıştır. Öykü günün çeyrek altınını kazanmıştır. Yarışmayı Kanal D ekranlarında Aslı Hünel sunmaktadır.

GELİNİM MUTFAKTA 28 EKİM GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta’nın 28 Ekim 2026 Çarşamba günü yayınlanan bölümünde günün birincisi belli oldu. Tiramisu Şelalesi tarifiyle kayınvalidelerden puan alan gelinler arasında günün en yüksek puanına ulaşan isim Öykü oldu. Öykü, rakiplerini geride bırakarak günün çeyrek altınını kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA 28 EKİM PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta’da 28 Ekim Çarşamba günü yarışan gelinlerin gün sonunda aldıkları toplam puanlar belli oldu. Tiramisu Şelalesi tarifinin ardından yapılan değerlendirmelerde Öykü ve Tuğba, 19’ar puan alarak günün en yüksek puanına ulaştı. Cemile 13 puanla üçüncü sırada yer alırken Beyza ise 8 puanla günü tamamladı. Böylece Öykü ve Tuğba, günün puan tablosunda birinciliği paylaştı.

28 Ekim puan durumu şöyle:

Öykü: 19 puan

19 puan Tuğba: 19 puan

19 puan Cemile: 13 puan

13 puan Beyza: 8 puan

GELİNİM MUTFAKTA 28 EKİM ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfak’ta 28 Ekim Çarşamba günü günün birinciliğini Öykü ve Tuğba, 19’ar puanla paylaştı. Ancak paylaşılan puan tablosu, çeyrek altının hangi geline verildiğini tek başına göstermiyor.

Gelinim Mutfakta’da 28 Ekim Çarşamba günü yaşanan kıyasıya rekabet, haftanın geri kalan bölümlerine yönelik heyecanı artırdı. Öykü ve Tuğba’nın 19’ar puanla zirveyi paylaştığı yarışmada Cemile ve Beyza da haftanın ilerleyen günlerinde puanlarını yükseltmek için mücadele edecek. Gelinlerin performansları ve kayınvalidelerin değerlendirmeleri, haftanın finaline doğru sıralamanın nasıl şekilleneceğini belirleyecek. Gözler şimdi 29 Ekim Perşembe günü yaşanacak yeni puan mücadelesine çevrildi.