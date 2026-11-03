Gelinim Mutfakta 3 Kasım günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu

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İstanbul
Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da haftanın ikinci gününde rekabet hız kesmeden devam etti. Gelinler, günün yemeği Kıymalı Yoğurtlu Kadayıfı en iyi şekilde hazırlamak için mutfağa girdi. Kayınvalidelerin tadım ve puanlama aşamasının ardından günün sıralaması merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta 3 Kasım günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını kim kazandı?
Gelinim Mutfakta'nın 3 Kasım 2026 tarihli bölümünde gelinler, Kıymalı Yoğurtlu Kadayıf yemeğiyle günün birincisi olmak için yarıştı. Kayınvalidelerin verdiği puanların ardından gelinlerin gün sonu sıralaması belli oldu. En yüksek puanı alan yarışmacı, günün çeyrek altınını kazanma başarısı gösterdi.
Gelinim Mutfakta'da 3 Kasım Salı günü ekrana gelen bölümde gelinlerin gün boyunca aldıkları puanlar belli oldu. Kayınvalidelerin ve Aslı Hünel'in değerlendirmelerinin ardından yarışmacıların gün sonu sıralaması netleşti. En yüksek puanı alan gelin, rakiplerini geride bırakarak günün çeyrek altınını kazandı.
Puan tablosu:
Gelinim Mutfakta'nın 3 Kasım 2026 tarihli bölümünde günün en yüksek puanını alan Yeşim, çeyrek altının sahibi oldu. Rakipleriyle kıyasıya mücadele eden Yeşim, 19 puana ulaşarak günün birinciliğini elde etti. Böylece haftanın ikinci gününde çeyrek altını yakasına takan isim Yeşim oldu.
Gelinim Mutfakta'da 3 Kasım Salı günü yaşanan puan mücadelesinin ardından günün kazananı belli oldu. 19 puanla çeyrek altını kazanan Yeşim, haftanın ikinci gününü birincilikle tamamladı. Yarışmada gelinlerin altın mücadelesi ise yeni bölümlerde de devam edecek.