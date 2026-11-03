Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da haftanın ikinci gününde rekabet hız kesmeden devam etti. Gelinler, günün yemeği Kıymalı Yoğurtlu Kadayıfı en iyi şekilde hazırlamak için mutfağa girdi. Kayınvalidelerin tadım ve puanlama aşamasının ardından günün sıralaması merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta 3 Kasım günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını kim kazandı?

Özetle

HABERİN ÖZETİ Gelinim Mutfakta 3 Kasım günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu Gelinim Mutfakta yarışmasının 3 Kasım tarihli bölümünde gelinler Kıymalı Yoğurtlu Kadayıf yemeğiyle yarışmış ve günün birincisi belli olmuştur. Gelinler haftanın ikinci gününde günün yemeği olan Kıymalı Yoğurtlu Kadayıfı hazırlamak için yarıştı. Kayınvalidelerin ve Aslı Hünel'in değerlendirmeleri sonucunda gün sonu puan durumu netleşti. Günün puan tablosunda Yeşim 19, Tuğba 18, Öykü 14 ve Cemile 8 puan aldı. 19 puana ulaşarak en yüksek puanı alan Yeşim, günün birincisi olup çeyrek altını kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA 3 KASIM GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 3 Kasım 2026 tarihli bölümünde gelinler, Kıymalı Yoğurtlu Kadayıf yemeğiyle günün birincisi olmak için yarıştı. Kayınvalidelerin verdiği puanların ardından gelinlerin gün sonu sıralaması belli oldu. En yüksek puanı alan yarışmacı, günün çeyrek altınını kazanma başarısı gösterdi.

GELİNİM MUTFAKTA 3 KASIM PUAN DURUMU NASIL ŞEKİLLENDİ?

Gelinim Mutfakta'da 3 Kasım Salı günü ekrana gelen bölümde gelinlerin gün boyunca aldıkları puanlar belli oldu. Kayınvalidelerin ve Aslı Hünel'in değerlendirmelerinin ardından yarışmacıların gün sonu sıralaması netleşti. En yüksek puanı alan gelin, rakiplerini geride bırakarak günün çeyrek altınını kazandı.

Puan tablosu:

Yeşim: 19 puan

Tuğba: 18 puan

Öykü: 14 puan

Cemile: 8 puan

GELİNİM MUTFAKTA 3 KASIM ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 3 Kasım 2026 tarihli bölümünde günün en yüksek puanını alan Yeşim, çeyrek altının sahibi oldu. Rakipleriyle kıyasıya mücadele eden Yeşim, 19 puana ulaşarak günün birinciliğini elde etti. Böylece haftanın ikinci gününde çeyrek altını yakasına takan isim Yeşim oldu.

Gelinim Mutfakta'da 3 Kasım Salı günü yaşanan puan mücadelesinin ardından günün kazananı belli oldu. 19 puanla çeyrek altını kazanan Yeşim, haftanın ikinci gününü birincilikle tamamladı. Yarışmada gelinlerin altın mücadelesi ise yeni bölümlerde de devam edecek.