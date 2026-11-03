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Medya
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 16:55
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 16:55

Gelinim Mutfakta 3 Kasım günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu

Gelinim Mutfakta 3 Kasım 2026 Salı günü bölümünde gelinler, Kıymalı Yoğurtlu Kadayıf yemeğiyle hünerlerini sergiledi. Gün boyunca verilen puanlar ve çeyrek altın mücadelesi izleyiciler tarafından yakından takip edildi.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Gelinim Mutfakta 3 Kasım günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 16:55
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 16:55

ekranlarının sevilen yarışması 'da haftanın ikinci gününde rekabet hız kesmeden devam etti. Gelinler, günün yemeği Kıymalı Yoğurtlu Kadayıfı en iyi şekilde hazırlamak için mutfağa girdi. Kayınvalidelerin tadım ve puanlama aşamasının ardından günün sıralaması merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta 3 Kasım günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını kim kazandı?

HABERİN ÖZETİ

Gelinim Mutfakta 3 Kasım günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Gelinim Mutfakta yarışmasının 3 Kasım tarihli bölümünde gelinler Kıymalı Yoğurtlu Kadayıf yemeğiyle yarışmış ve günün birincisi belli olmuştur.
Gelinler haftanın ikinci gününde günün yemeği olan Kıymalı Yoğurtlu Kadayıfı hazırlamak için yarıştı.
Kayınvalidelerin ve Aslı Hünel'in değerlendirmeleri sonucunda gün sonu puan durumu netleşti.
Günün puan tablosunda Yeşim 19, Tuğba 18, Öykü 14 ve Cemile 8 puan aldı.
19 puana ulaşarak en yüksek puanı alan Yeşim, günün birincisi olup çeyrek altını kazandı.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

GELİNİM MUTFAKTA 3 KASIM GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 3 Kasım 2026 tarihli bölümünde gelinler, Kıymalı Yoğurtlu Kadayıf yemeğiyle günün birincisi olmak için yarıştı. Kayınvalidelerin verdiği puanların ardından gelinlerin gün sonu sıralaması belli oldu. En yüksek puanı alan yarışmacı, günün çeyrek altınını kazanma başarısı gösterdi.

Gelinim Mutfakta 3 Kasım günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA 3 KASIM PUAN DURUMU NASIL ŞEKİLLENDİ?

Gelinim Mutfakta'da 3 Kasım Salı günü ekrana gelen bölümde gelinlerin gün boyunca aldıkları puanlar belli oldu. Kayınvalidelerin ve Aslı Hünel'in değerlendirmelerinin ardından yarışmacıların gün sonu sıralaması netleşti. En yüksek puanı alan gelin, rakiplerini geride bırakarak günün çeyrek altınını kazandı.

Gelinim Mutfakta 3 Kasım günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu

Puan tablosu:

  • Yeşim: 19 puan
  • Tuğba: 18 puan
  • Öykü: 14 puan
  • Cemile: 8 puan
Gelinim Mutfakta 3 Kasım günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA 3 KASIM ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 3 Kasım 2026 tarihli bölümünde günün en yüksek puanını alan , çeyrek altının sahibi oldu. Rakipleriyle kıyasıya mücadele eden Yeşim, 19 puana ulaşarak günün birinciliğini elde etti. Böylece haftanın ikinci gününde çeyrek altını yakasına takan isim Yeşim oldu.

Gelinim Mutfakta 3 Kasım günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu

Gelinim Mutfakta'da 3 Kasım Salı günü yaşanan puan mücadelesinin ardından günün kazananı belli oldu. 19 puanla çeyrek altını kazanan Yeşim, haftanın ikinci gününü birincilikle tamamladı. Yarışmada gelinlerin altın mücadelesi ise yeni bölümlerde de devam edecek.

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ETİKETLER
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#gelinim mutfakta
#çeyrek altın
#Kıymalı Yoğurtlu Kadayıf
#Medya
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