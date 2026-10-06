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Medya
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 16:36
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 16:36

Gelinim Mutfakta 6 Ekim’de kim birinci oldu? Günün puan durumu ve çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta’da 6 Ekim Salı günü haftanın ikinci gün heyecanı yaşanıyor. Gelinler, hazırladıkları yemeklerle kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak günün birincisi ve çeyrek altının sahibi olmak için mücadele ediyor. Peki Gelinim Mutfakta’da bugün kim birinci oldu? İşte 6 Ekim puan durumu ve günün çeyrek altınını kazanan isim...

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Gelinim Mutfakta 6 Ekim’de kim birinci oldu? Günün puan durumu ve çeyrek altını kim kazandı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 16:36
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 16:36

’da Salı günü haftanın ikinci yarışması ekrana geliyor. Gelinler, günün yemeğini en başarılı şekilde hazırlayarak kayınvalidelerden ve programdan yüksek puan almaya çalışıyor. Gün sonunda en yüksek puanı alan gelin belli olurken, çeyrek altının da sahibi netleşiyor. Peki Gelinim Mutfakta’da bugün kim birinci oldu? İşte 6 Ekim 2026 Gelinim Mutfakta puan durumu ve günün birincisi...

HABERİN ÖZETİ

Gelinim Mutfakta 6 Ekim’de kim birinci oldu? Günün puan durumu ve çeyrek altını kim kazandı?

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Gelinim Mutfakta yarışmasının 6 Ekim Salı günkü bölümünde günün yemeğini hazırlayarak en yüksek puanı alan Cemile birinci oldu ve çeyrek altını kazandı.
Yarışmacılar günün yemeği olan Tavuklu Kaşarlı Gün Böreği'ni hazırlamak için mücadele etti.
19 puan toplayan Cemile günün birincisi olarak çeyrek altının sahibi oldu.
Günün puan durumunda Beyza 17, Yeşim 12 ve Tuğba 8 puan aldı.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.

GELİNİM MUTFAKTA 6 EKİM GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta’da 6 Ekim Salı günü günün birincisi oldu. Günün yemeği olan Tavuklu Kaşarlı Gün Böreği için mutfağa giren yarışmacılar, en yüksek puanı alarak çeyrek altının sahibi olmak için mücadele etti. Gün sonunda rakiplerini geride bırakan Cemile, haftanın ikinci gününde çeyrek altını kazandı.

Gelinim Mutfakta 6 Ekim’de kim birinci oldu? Günün puan durumu ve çeyrek altını kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA 6 EKİM PUAN DURUMU NASIL?

Gelinim Mutfakta’da 6 Ekim 2026 Salı günü haftanın ikinci gününde günün birincisi Cemile oldu. Yarışmacıların gün sonunda aldığı puanlar belli olurken, Cemile’nin birinciliğiyle birlikte çeyrek altının da sahibi belli oldu. Haftanın ikinci gününde alınan puanlar, cuma günü yapılacak haftanın finali öncesinde yarışmacıların toplam sıralaması açısından önem taşıyor.

Gelinim Mutfakta 6 Ekim’de kim birinci oldu? Günün puan durumu ve çeyrek altını kim kazandı?

6 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu:

  • Cemile: 19 puan
  • Beyza: 17 puan
  • Yeşim: 12 puan
  • Tuğba: 8 puan
Gelinim Mutfakta 6 Ekim’de kim birinci oldu? Günün puan durumu ve çeyrek altını kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA 6 EKİM ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta’da 6 Ekim Salı günü günün birincisi 19 puanla Cemile oldu. Günün en yüksek puanını alan Cemile, haftanın ikinci gününde çeyrek altının da sahibi oldu. Cemile böylece haftanın finali öncesinde hanesine önemli bir avantaj daha yazdırdı.

Gelinim Mutfakta 6 Ekim’de kim birinci oldu? Günün puan durumu ve çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta’da haftanın ikinci gününde de heyecan dolu mücadele tamamlandı. 19 puanla günün birincisi olan Cemile, çeyrek altını kazanarak haftaya avantajını sürdürdü. Yarışmacıların aldığı puanlar cuma günü yapılacak haftanın finali öncesinde sıralamayı şekillendirmeye devam ediyor.

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ETİKETLER
#gelinim mutfakta
#çeyrek altın
#Cemile
#6 Ekim
#Tavuklu Kaşarlı Gün Böreği
#Medya
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