Gelinim Mutfakta 6 Ekim’de kim birinci oldu? Günün puan durumu ve çeyrek altını kim kazandı?

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İstanbul
Gelinim Mutfakta’da 6 Ekim Salı günü haftanın ikinci yarışması ekrana geliyor. Gelinler, günün yemeğini en başarılı şekilde hazırlayarak kayınvalidelerden ve programdan yüksek puan almaya çalışıyor. Gün sonunda en yüksek puanı alan gelin belli olurken, çeyrek altının da sahibi netleşiyor. Peki Gelinim Mutfakta’da bugün kim birinci oldu? İşte 6 Ekim 2026 Gelinim Mutfakta puan durumu ve günün birincisi...
Gelinim Mutfakta’da 6 Ekim Salı günü günün birincisi Cemile oldu. Günün yemeği olan Tavuklu Kaşarlı Gün Böreği için mutfağa giren yarışmacılar, en yüksek puanı alarak çeyrek altının sahibi olmak için mücadele etti. Gün sonunda rakiplerini geride bırakan Cemile, haftanın ikinci gününde çeyrek altını kazandı.
Gelinim Mutfakta’da 6 Ekim 2026 Salı günü haftanın ikinci gününde günün birincisi Cemile oldu. Yarışmacıların gün sonunda aldığı puanlar belli olurken, Cemile’nin birinciliğiyle birlikte çeyrek altının da sahibi belli oldu. Haftanın ikinci gününde alınan puanlar, cuma günü yapılacak haftanın finali öncesinde yarışmacıların toplam sıralaması açısından önem taşıyor.
6 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu:
Gelinim Mutfakta’da 6 Ekim Salı günü günün birincisi 19 puanla Cemile oldu. Günün en yüksek puanını alan Cemile, haftanın ikinci gününde çeyrek altının da sahibi oldu. Cemile böylece haftanın finali öncesinde hanesine önemli bir avantaj daha yazdırdı.
Gelinim Mutfakta’da haftanın ikinci gününde de heyecan dolu mücadele tamamlandı. 19 puanla günün birincisi olan Cemile, çeyrek altını kazanarak haftaya avantajını sürdürdü. Yarışmacıların aldığı puanlar cuma günü yapılacak haftanın finali öncesinde sıralamayı şekillendirmeye devam ediyor.