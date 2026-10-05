Gelinim Mutfakta’da haftanın ilk gününde kim kazandı? 5 Ekim puan durumu ve çeyrek altını kim aldı?

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Gelinim Mutfakta’da 5 Ekim Pazartesi günü haftanın ilk yarışması tamamlandı. Gelinler hazırladıkları yemeklerle kayınvalidelerden ve programdan aldıkları puanlarla günün birincisi olmak için yarıştı. Gün sonunda en yüksek puanı alan gelin belli olurken, çeyrek altının da sahibi netleşti. Peki Gelinim Mutfakta’da bugün kim birinci oldu? İşte 5 Ekim puan durumu ve günün çeyrek altınını kazanan isim...
Gelinim Mutfakta’da haftanın ilk gününde günün birincisi belli oldu. 5 Ekim Pazartesi günü rakiplerinden daha yüksek puan alan Tuğba, 18 puanla günün birinciliğini elde etti. Böylece haftanın ilk çeyrek altınının da sahibi olan Tuğba, yeni haftaya avantajlı başladı.
Gelinim Mutfakta’da 5 Ekim 2026 Pazartesi günü haftanın ilk gününde günün birincisi Tuğba oldu. Yarışmacıların gün sonunda aldığı puanlar belli olurken, Tuğba’nın birinciliğiyle birlikte çeyrek altının da sahibi belli oldu. Haftanın ilk gününde alınan puanlar, cuma günü yapılacak haftanın finali öncesinde yarışmacıların toplam sıralaması açısından önem taşıyor.
5 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu:
Cemile: 7 puan
Tuğba 18 puanla günün birincisi olurken çeyrek altını da kazandı. Yeşim ise yemeğini yaktığı için ayrıca 2 eksi puan cezası aldı.
5 Ekim Pazartesi günü Gelinim Mutfakta’da haftanın ilk yemeği Patlıcan Buketi oldu. Gelinler, günün yemeğini en başarılı şekilde hazırlayarak kayınvalidelerden yüksek puan almaya çalıştı. Haftanın ilk gününde hazırlanan Patlıcan Buketi, hem sunumu hem de lezzetiyle günün öne çıkan tarifi oldu.
Gelinim Mutfakta’da haftanın ilk gününde heyecan dolu mücadele tamamlandı. Patlıcan Buketi için tezgâh başına geçen gelinler, günün birinciliği ve çeyrek altın için yarıştı. 18 puanla günün birincisi olan Tuğba yeni haftaya avantajlı başlarken, gözler şimdi yarışmanın ikinci gününe çevrildi.