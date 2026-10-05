Gelinim Mutfakta’da 5 Ekim Pazartesi günü haftanın ilk yarışması tamamlandı. Gelinler hazırladıkları yemeklerle kayınvalidelerden ve programdan aldıkları puanlarla günün birincisi olmak için yarıştı. Gün sonunda en yüksek puanı alan gelin belli olurken, çeyrek altının da sahibi netleşti. Peki Gelinim Mutfakta’da bugün kim birinci oldu? İşte 5 Ekim puan durumu ve günün çeyrek altınını kazanan isim...

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HABERİN ÖZETİ Gelinim Mutfakta’da haftanın ilk gününde kim kazandı? 5 Ekim puan durumu ve çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta yarışmasında 5 Ekim Pazartesi günü Patlıcan Buketi yemeğiyle yarışan gelinlerden Tuğba, 18 puan alarak günün birincisi oldu ve çeyrek altını kazandı. Tuğba 18 puan alarak haftanın ilk gününde çeyrek altının sahibi oldu. Günün puan durumunda Yeşim 15, Beyza 7 ve Cemile 7 puan aldı. Yeşim yemeğini yaktığı gerekçesiyle 2 eksi puan cezası aldı. Haftanın ilk gününde yarışmacıların hazırladığı yemek Patlıcan Buketi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 5 EKİM GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta’da haftanın ilk gününde günün birincisi belli oldu. 5 Ekim Pazartesi günü rakiplerinden daha yüksek puan alan Tuğba, 18 puanla günün birinciliğini elde etti. Böylece haftanın ilk çeyrek altınının da sahibi olan Tuğba, yeni haftaya avantajlı başladı.

GELİNİM MUTFAKTA 5 EKİM PUAN DURUMU NASIL?

Gelinim Mutfakta’da 5 Ekim 2026 Pazartesi günü haftanın ilk gününde günün birincisi Tuğba oldu. Yarışmacıların gün sonunda aldığı puanlar belli olurken, Tuğba’nın birinciliğiyle birlikte çeyrek altının da sahibi belli oldu. Haftanın ilk gününde alınan puanlar, cuma günü yapılacak haftanın finali öncesinde yarışmacıların toplam sıralaması açısından önem taşıyor.

5 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu:

Tuğba: 18 puan

Yeşim: 15 puan

Beyza: 7 puan

Cemile: 7 puan

Tuğba 18 puanla günün birincisi olurken çeyrek altını da kazandı. Yeşim ise yemeğini yaktığı için ayrıca 2 eksi puan cezası aldı.

GELİNİM MUTFAKTA’DA BUGÜN HANGİ YEMEK YAPILDI?

5 Ekim Pazartesi günü Gelinim Mutfakta’da haftanın ilk yemeği Patlıcan Buketi oldu. Gelinler, günün yemeğini en başarılı şekilde hazırlayarak kayınvalidelerden yüksek puan almaya çalıştı. Haftanın ilk gününde hazırlanan Patlıcan Buketi, hem sunumu hem de lezzetiyle günün öne çıkan tarifi oldu.

Gelinim Mutfakta’da haftanın ilk gününde heyecan dolu mücadele tamamlandı. Patlıcan Buketi için tezgâh başına geçen gelinler, günün birinciliği ve çeyrek altın için yarıştı. 18 puanla günün birincisi olan Tuğba yeni haftaya avantajlı başlarken, gözler şimdi yarışmanın ikinci gününe çevrildi.