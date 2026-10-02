Gelinim Mutfakta'da bilezikleri kim aldı 2 Ekim? Gelinim Mutfakta'da 10 altın bileziğin sahibi kim oldu?

Aslı Hünel'in sunumu ile ekranlara gelen Gelinim Mutfakta'da bugün bir gelin 10 altın bileziğin sahibi oldu. Hafta boyunca mücadele eden gelinler cuma günü puan durumuna göre altın bilezikleri kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA'DA BİLEZİKLERİ KİM ALDI 2 EKİM?

Beyza, haftanın finalinde en yakın rakibine 5 puan farkla 10 altın bileziğin sahibi olmayı başardı.

Hafta boyunca en güzel tabakları yapmak için mücadele eden gelinler arasında en yüksek puanı alarak birinci olan isim Beyza oldu.

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM 1. OLDU CUMA?

Aslı Hünel'in sunumu ile ekranlara gelen Gelinim Mutfakta'da bu haftanın kazananı Beyza olurken, bugünün kazananı Tuğba oldu. Bugünün en yüksek puanını alarak günün birincisi olan isim Tuğba olurken, çeyrek altını da kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA BU HAFTANIN PUAN DURUMU 2 EKİM CUMA

BEYZA:74

TUĞBA:69

YEŞİM:69

CEMİLE:69