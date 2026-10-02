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Medya
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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 17:59
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 17:59

Gelinim Mutfakta'da bilezikleri kim aldı 2 Ekim? Gelinim Mutfakta'da 10 altın bileziğin sahibi kim oldu?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da bugün haftanın finali gerçekleşti. Haftanın finalinde bir isim 10 altın bileziğin sahibi oldu. Haftanın toplamındaki puan durumuna göre Gelinim Mutfakta'da bilezikleri kim aldı belli oldu.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Gelinim Mutfakta'da bilezikleri kim aldı 2 Ekim? Gelinim Mutfakta'da 10 altın bileziğin sahibi kim oldu?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 17:59
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 17:59

'in sunumu ile ekranlara gelen 'da bugün bir gelin 10 altın bileziğin sahibi oldu. Hafta boyunca mücadele eden gelinler cuma günü puan durumuna göre altın bilezikleri kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA'DA BİLEZİKLERİ KİM ALDI 2 EKİM?

, haftanın finalinde en yakın rakibine 5 puan farkla 10 altın bileziğin sahibi olmayı başardı. 

Gelinim Mutfakta'da bilezikleri kim aldı 2 Ekim? Gelinim Mutfakta'da 10 altın bileziğin sahibi kim oldu?

Hafta boyunca en güzel tabakları yapmak için mücadele eden gelinler arasında en yüksek puanı alarak birinci olan isim Beyza oldu.

Gelinim Mutfakta'da bilezikleri kim aldı 2 Ekim? Gelinim Mutfakta'da 10 altın bileziğin sahibi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM 1. OLDU CUMA?

Aslı Hünel'in sunumu ile ekranlara gelen Gelinim Mutfakta'da bu haftanın kazananı Beyza olurken, bugünün kazananı oldu. Bugünün en yüksek puanını alarak günün birincisi olan isim Tuğba olurken, çeyrek altını da kazandı.

Gelinim Mutfakta'da bilezikleri kim aldı 2 Ekim? Gelinim Mutfakta'da 10 altın bileziğin sahibi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA BU HAFTANIN PUAN DURUMU 2 EKİM CUMA

BEYZA:74
TUĞBA:69
YEŞİM:69
CEMİLE:69

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#tuğba
#beyza
#Aslı Hünel
#altın bilezik
#gelinim mutfakta
#Medya
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