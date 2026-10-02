Gelinim Mutfakta’da 2 Ekim 2026 Cuma günü haftanın finali ekrana geldi. Bir haftalık mücadelenin ardından yarışmadan ayrılan isimler belli oldu. Final bölümünde Yeşim ve Cemile’nin yanı sıra Tuğba ile ilgili gelişme de izleyicilerin dikkatini çekti. Peki, Gelinim Mutfakta’da kim elendi? 2 Ekim’de yarışmaya kimler veda etti? İşte final bölümünde yaşananlar...

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HABERİN ÖZETİ Gelinim Mutfakta kim elendi? 2 Ekim 2026 Gelinim Mutfakta elenen gelinler belli oldu Gelinim Mutfakta yarışmasının 2 Ekim 2026 Cuma günkü haftanın finalinde yarışma tarihinde bir ilk yaşanarak üç gelin ve kayınvalidesi aynı anda veda etti. Haftalık puanların ardından yarışmaya Yeşim ve Cemile veda etti; ayrıca Tuğba ve kayınvalideleri de ayrılarak toplam 3 gelin ve kaynana elendi. Aynı anda yaşananlar vedalar sonuç olarak geriye yalnızca Beyza ve kayınvalidesi kaldı, Beyza yaşananlar karşısında gözyaşlarına boğuldu. Finalde hazırladıkları tabaklarla en yüksek puanı alan Tuğba günün birincisi ve çeyreğin altının sahibi oldu. Gelecek haftaki yarışmada yalnızca Beyza ve kayınvalidesi mücadeleye devam edecek.

GELİNİM MUTFAKTA 2 EKİM 2026’DE KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta’da 2 Ekim 2026 Cuma günü haftanın finalinde elenen isimler belli oldu. Haftalık puanların ardından yarışmaya Yeşim ve Cemile veda etti. Böylece iki gelin, Gelinim Mutfakta’daki mücadelesini sonlandırdı.

GELİNİM MUTFAKTA’DA BİR İLK YAŞANDI!

Gelinim Mutfakta’nın 2 Ekim 2026 Cuma günü ekrana gelen haftanın finalinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yarışmada ilk kez aynı anda 3 gelin ve kaynananın yarışmaya veda ettiği bir final yaşandı. Haftanın finalinde Yeşim, Cemile ve Tuğba ile kayınvalideleri yarışmadan ayrıldı. Böylece final bölümü, Gelinim Mutfakta tarihinde dikkat çeken vedalardan birine sahne oldu.

Üç gelin ve kayınvalidelerinin aynı anda yarışmaya veda etmesi, başta sunucu Aslı Hünel olmak üzere stüdyodaki herkesi şaşırttı. Final anlarında duygusal dakikalar yaşanırken, yarışmacıların vedası hem gelinler hem de kayınvalideler için zor oldu. Özellikle uzun süredir yarışmada yer alan isimlerin aynı bölümde yarışmaya veda etmesi, finalin en dikkat çeken anlarından biri olarak öne çıktı.

Geriye yalnızca Beyza ve kayınvalidesinin kalması da stüdyodaki duygusal anları daha da artırdı. Yaşananlar karşısında duygularına hakim olamayan Beyza, gözyaşlarına boğuldu. Arkadaşlarının vedasıyla büyük üzüntü yaşayan Beyza’nın gözyaşları, final bölümünün en dikkat çeken anlarından biri oldu. Stüdyoda hem şaşkınlık hem de hüzün hakim olurken, yarışmacılar birbirlerine sarılarak veda etti.

GELİNİM MUTFAKTA’DA GÜNÜN BİRİNCİSİ TUĞBA OLDU

Gelinim Mutfakta’nın 2 Ekim Cuma günü ekrana gelen haftanın finalinde günün birincisi de belli oldu. Final gününde hazırladığı tabaklarla en yüksek puanı alan Tuğba, günün birinciliğini elde etti. Tuğba aynı zamanda günün çeyrek altınının da sahibi oldu. Haftanın finalinde birincilik sevinci yaşayan Tuğba için bölümün ilerleyen dakikalarında ise beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Gelinim Mutfakta’da yaşanan vedaların ardından gelecek hafta yarışmada yalnızca Beyza ve kayınvalidesi mücadeleye devam edecek. Üç gelin ve kayınvalidenin aynı anda yarışmaya veda ettiği finalin ardından gözler, Beyza’nın gelecek haftaki performansına çevrildi. Yeni haftada Beyza ve kayınvalidesini zorlu bir mücadele bekliyor.