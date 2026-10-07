Gelinim Mutfakta’nın 7 Ekim 2026 tarihli bölümünde gelinler, günün yemeği olan “Meyve Şölenli Pasta”yı hazırlayarak kayınvalidelerden ve sunucudan puan almak için mücadele etti. Günün sonunda en yüksek puanı alan gelin belli olurken çeyrek altının da sahibi açıklandı. Peki, Gelinim Mutfakta 7 Ekim’de kim birinci oldu? Günün puan durumu nasıl şekillendi? İşte detaylar...

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HABERİN ÖZETİ Gelinim Mutfakta 7 Ekim’de kim birinci oldu? Günün puan durumu ve çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta’nın 7 Ekim 2026 tarihli bölümünde gelinler Meyve Şölenli Pasta hazırlayarak yarıştı ve günün birincisi Yeşim oldu. Bölümde Cemile, Beyza, Yeşim ve Tuğba 'Meyve Şölenli Pasta' yaparak mücadele etti. En yüksek puanı alan Yeşim, günün birincisi oldu ve çeyrek altını kazandı. Günün puan durumu Cemile: 19 puan, Beyza: 17 puan, Yeşim: 12 puan ve Tuğba: 8 puan şeklinde yer aldı. 7 Ekim'e ait puan tablosunun henüz resmi olarak paylaşılmadığı belirtildi.

GELİNİM MUTFAKTA 7 EKİM’DE KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta’nın 7 Ekim 2026 Çarşamba günü yayınlanan bölümünde günün birincisi, hazırlanan Meyve Şölenli Pasta’nın ardından yapılan puanlama sonucunda belli oldu. Cemile, Beyza, Yeşim ve Tuğba’nın mücadele ettiği bölümde en yüksek puanı alan gelin Yeşim , günün çeyrek altınını da kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA 7 EKİM PUAN DURUMU NASIL?

Gelinim Mutfakta’nın 7 Ekim Çarşamba günü yayınlanan bölümünde gelinler, “Meyve Şölenli Pasta” için hünerlerini sergiledi. Gün sonunda yapılan puanlamanın ardından en yüksek puanı alan isim Yeşim oldu. Yeşim, aldığı puanlarla günün birinciliğini elde ederken çeyrek altının da sahibi oldu.

7 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu:

Cemile: 19 puan

Beyza: 17 puan

Yeşim: 12 puan

Tuğba: 8 puan

GELİNİM MUTFAKTA 7 EKİM’DE ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta’nın 7 Ekim 2026 tarihli bölümünde günün birincisi Yeşim oldu. “Meyve Şölenli Pasta” hazırlayan gelinler, gün sonunda aldıkları puanlarla sıralandı. En yüksek puana ulaşan Yeşim, günün çeyrek altınını da kazanan isim oldu. 7 Ekim’e ait puan tablosu ise henüz resmi olarak paylaşılmadı.