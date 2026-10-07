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Medya
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 16:28
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 16:31

Gelinim Mutfakta 7 Ekim’de kim birinci oldu? Günün puan durumu ve çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta’da 7 Ekim 2026 Çarşamba günü yarışmacılar, “Meyve Şölenli Pasta” için mutfağa girdi. Günün sonunda en yüksek puanı alan gelin ve çeyrek altının sahibi merak konusu oldu. İşte Gelinim Mutfakta 7 Ekim güncel puan durumu ve çeyrek altını kazanan gelin...

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Gelinim Mutfakta 7 Ekim’de kim birinci oldu? Günün puan durumu ve çeyrek altını kim kazandı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 16:28
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 16:31

’nın 7 Ekim 2026 tarihli bölümünde gelinler, günün yemeği olan “Meyve Şölenli Pasta”yı hazırlayarak kayınvalidelerden ve sunucudan puan almak için mücadele etti. Günün sonunda en yüksek puanı alan gelin belli olurken çeyrek altının da sahibi açıklandı. Peki, Gelinim Mutfakta 7 Ekim’de kim birinci oldu? Günün puan durumu nasıl şekillendi? İşte detaylar...

HABERİN ÖZETİ

Gelinim Mutfakta 7 Ekim’de kim birinci oldu? Günün puan durumu ve çeyrek altını kim kazandı?

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Gelinim Mutfakta’nın 7 Ekim 2026 tarihli bölümünde gelinler Meyve Şölenli Pasta hazırlayarak yarıştı ve günün birincisi Yeşim oldu.
Bölümde Cemile, Beyza, Yeşim ve Tuğba 'Meyve Şölenli Pasta' yaparak mücadele etti.
En yüksek puanı alan Yeşim, günün birincisi oldu ve çeyrek altını kazandı.
Günün puan durumu Cemile: 19 puan, Beyza: 17 puan, Yeşim: 12 puan ve Tuğba: 8 puan şeklinde yer aldı.
7 Ekim'e ait puan tablosunun henüz resmi olarak paylaşılmadığı belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

GELİNİM MUTFAKTA 7 EKİM’DE KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta’nın 7 Ekim 2026 Çarşamba günü yayınlanan bölümünde günün birincisi, hazırlanan Meyve Şölenli Pasta’nın ardından yapılan puanlama sonucunda belli oldu. , , ve Tuğba’nın mücadele ettiği bölümde en yüksek puanı alan gelin Yeşim , günün çeyrek altınını da kazandı.

Gelinim Mutfakta 7 Ekim’de kim birinci oldu? Günün puan durumu ve çeyrek altını kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA 7 EKİM PUAN DURUMU NASIL?

Gelinim Mutfakta’nın 7 Ekim Çarşamba günü yayınlanan bölümünde gelinler, “Meyve Şölenli Pasta” için hünerlerini sergiledi. Gün sonunda yapılan puanlamanın ardından en yüksek puanı alan isim Yeşim oldu. Yeşim, aldığı puanlarla günün birinciliğini elde ederken çeyrek altının da sahibi oldu.

Gelinim Mutfakta 7 Ekim’de kim birinci oldu? Günün puan durumu ve çeyrek altını kim kazandı?

7 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu:

  • Cemile: 19 puan
  • Beyza: 17 puan
  • Yeşim: 12 puan

  • Tuğba: 8 puan

     

    Gelinim Mutfakta 7 Ekim’de kim birinci oldu? Günün puan durumu ve çeyrek altını kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA 7 EKİM’DE ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta’nın 7 Ekim 2026 tarihli bölümünde günün birincisi Yeşim oldu. “Meyve Şölenli Pasta” hazırlayan gelinler, gün sonunda aldıkları puanlarla sıralandı. En yüksek puana ulaşan Yeşim, günün çeyrek altınını da kazanan isim oldu. 7 Ekim’e ait puan tablosu ise henüz resmi olarak paylaşılmadı.

Gelinim Mutfakta 7 Ekim’de kim birinci oldu? Günün puan durumu ve çeyrek altını kim kazandı?
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#yeşim
#beyza
#gelinim mutfakta
#Cemile
#Meyve Şölenli Pasta
#Medya
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