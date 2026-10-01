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Medya
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 16:33
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 16:33

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci olacak? 1 Ekim puan durumu ve çeyrek altını kim kazanacak?

Kanal D’nin sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta’da 1 Ekim 2026 Perşembe günü haftanın dördüncü gün heyecanı yaşanıyor. Cemile, Tuğba, Yeşim ve Beyza günün yemeğini en iyi şekilde hazırlayarak çeyrek altını kazanmak için mücadele ediyor. Peki, Gelinim Mutfakta’da bugün kim birinci olacak, 1 Ekim puan durumu nasıl şekillenecek? İşte günün puan durumu ve çeyrek altın mücadelesinde son durum...

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Gelinim Mutfakta bugün kim birinci olacak? 1 Ekim puan durumu ve çeyrek altını kim kazanacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 16:33
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 16:33

’da 1 Ekim 2026 Perşembe günü haftanın dördüncü gün heyecanı yaşanıyor. , , ve , hazırladıkları tabaklarla kayınvalidelerden ve Aslı Hünel’den yüksek puan almaya çalışıyor. Haftanın finaline yalnızca bir gün kala alınacak puanlar, cuma günü yapılacak hafta finalindeki sıralama açısından da büyük önem taşıyor. Peki, Gelinim Mutfakta’da bugün kim birinci olacak? 1 Ekim puan durumu nasıl olacak ve çeyrek altını kim kazanacak? İşte yarışmada günün sonucu ve puan durumu...

HABERİN ÖZETİ

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci olacak? 1 Ekim puan durumu ve çeyrek altını kim kazanacak?

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Gelinim Mutfakta yarışmasının 1 Ekim 2026 Perşembe günkü dördüncü bölümünde en yüksek puanı toplayan Yeşim, günün birincisi çeyrekte kazandı.
Günün birincisi olan Yeşim, 18 sayıyla çeyreğin altın sahibi oldu.
Cemile günü 16 puanla ikinci turu tamamladı.
Beyza ise 14 puanla üçüncü sırada yer aldı.
Tuğba ise 8 puan toplayarak dördüncü sırada tamamladı.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.

GELİNİM MUTFAKTA 1 EKİM GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta’da 1 Ekim 2026 Perşembe günü haftanın dördüncü gün heyecanı yaşandı. Yarışmacılar, hazırladıkları tabaklarla günün birincisi olmak ve çeyrek altını kazanmak için mücadele etti. Gün sonunda yapılan değerlendirmelerin ardından en yüksek puanı alan isim Yeşim oldu. Böylece Yeşim, haftanın finalinden bir gün önce günün birincisi olarak çeyrek altının da sahibi oldu.

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci olacak? 1 Ekim puan durumu ve çeyrek altını kim kazanacak?

GELİNİM MUTFAKTA 1 EKİM PUAN DURUMU NASIL?

Gelinim Mutfakta’da 1 Ekim 2026 Perşembe günü haftanın dördüncü gününde günün birincisi Yeşim oldu. Yarışmacıların gün sonunda aldığı puanlar henüz açıklanırken, Yeşim’in birinciliğiyle birlikte çeyrek altının da sahibi belli oldu. Haftanın finaline bir gün kala alınan puanlar, cuma günü yapılacak büyük final öncesinde yarışmacıların toplam sıralaması açısından önem taşıyor.

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci olacak? 1 Ekim puan durumu ve çeyrek altını kim kazanacak?

1 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu:

  • Yeşim: 18 puan
  • Cemile: 16 puan
  • Beyza: 14 puan
  • Tuğba: 8 puan
Gelinim Mutfakta bugün kim birinci olacak? 1 Ekim puan durumu ve çeyrek altını kim kazanacak?

GELİNİM MUTFAKTA 1 EKİM’DE ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta’da 1 Ekim 2026 Perşembe günü çeyrek altının sahibi de belli oldu. Haftanın dördüncü gününde 18 puan toplayarak günün birincisi olan Yeşim, çeyrek altını kazanan isim oldu.

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci olacak? 1 Ekim puan durumu ve çeyrek altını kim kazanacak?

 Cemile 16 puanla ikinci, Beyza 14 puanla üçüncü, Tuğba ise 8 puanla dördüncü sırada yer aldı. Böylece Yeşim, haftanın finalinden bir gün önce önemli bir avantaj elde etti.

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#tuğba
#yeşim
#beyza
#gelinim mutfakta
#Cemile
#Medya
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