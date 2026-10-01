Gelinim Mutfakta’da 1 Ekim 2026 Perşembe günü haftanın dördüncü gün heyecanı yaşanıyor. Cemile, Tuğba, Yeşim ve Beyza, hazırladıkları tabaklarla kayınvalidelerden ve Aslı Hünel’den yüksek puan almaya çalışıyor. Haftanın finaline yalnızca bir gün kala alınacak puanlar, cuma günü yapılacak hafta finalindeki sıralama açısından da büyük önem taşıyor. Peki, Gelinim Mutfakta’da bugün kim birinci olacak? 1 Ekim puan durumu nasıl olacak ve çeyrek altını kim kazanacak? İşte yarışmada günün sonucu ve puan durumu...

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HABERİN ÖZETİ Gelinim Mutfakta bugün kim birinci olacak? 1 Ekim puan durumu ve çeyrek altını kim kazanacak? Gelinim Mutfakta yarışmasının 1 Ekim 2026 Perşembe günkü dördüncü bölümünde en yüksek puanı toplayan Yeşim, günün birincisi çeyrekte kazandı. Günün birincisi olan Yeşim, 18 sayıyla çeyreğin altın sahibi oldu. Cemile günü 16 puanla ikinci turu tamamladı. Beyza ise 14 puanla üçüncü sırada yer aldı. Tuğba ise 8 puan toplayarak dördüncü sırada tamamladı.

GELİNİM MUTFAKTA 1 EKİM GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta’da 1 Ekim 2026 Perşembe günü haftanın dördüncü gün heyecanı yaşandı. Yarışmacılar, hazırladıkları tabaklarla günün birincisi olmak ve çeyrek altını kazanmak için mücadele etti. Gün sonunda yapılan değerlendirmelerin ardından en yüksek puanı alan isim Yeşim oldu. Böylece Yeşim, haftanın finalinden bir gün önce günün birincisi olarak çeyrek altının da sahibi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 1 EKİM PUAN DURUMU NASIL?

Gelinim Mutfakta’da 1 Ekim 2026 Perşembe günü haftanın dördüncü gününde günün birincisi Yeşim oldu. Yarışmacıların gün sonunda aldığı puanlar henüz açıklanırken, Yeşim’in birinciliğiyle birlikte çeyrek altının da sahibi belli oldu. Haftanın finaline bir gün kala alınan puanlar, cuma günü yapılacak büyük final öncesinde yarışmacıların toplam sıralaması açısından önem taşıyor.

1 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu:

Yeşim: 18 puan

Cemile: 16 puan

Beyza: 14 puan

Tuğba: 8 puan

GELİNİM MUTFAKTA 1 EKİM’DE ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta’da 1 Ekim 2026 Perşembe günü çeyrek altının sahibi de belli oldu. Haftanın dördüncü gününde 18 puan toplayarak günün birincisi olan Yeşim, çeyrek altını kazanan isim oldu.

Cemile 16 puanla ikinci, Beyza 14 puanla üçüncü, Tuğba ise 8 puanla dördüncü sırada yer aldı. Böylece Yeşim, haftanın finalinden bir gün önce önemli bir avantaj elde etti.