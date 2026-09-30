Gelinim Mutfakta’da 30 Eylül 2026 Çarşamba günü haftanın üçüncü gün mücadelesi devam ediyor. Cemile, Tuğba, Yeşim ve Beyza, hazırladıkları yemeklerle günün birincisi olmak ve çeyrek altını kazanmak için yarışıyor. Gün sonunda yapılacak puanlamanın ardından günün birincisi belli olacak. Peki, Gelinim Mutfakta’da bugün kim birinci oldu, hangi gelin çeyrek altını kazandı? İşte 30 Eylül 2026 Gelinim Mutfakta puan durumu...

Özetle

HABERİN ÖZETİ Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 30 Eylül puan durumu ve çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta yarışmasında 30 Eylül 2026 Çarşamba günü haftanın üçüncü gün mücadelesi gerçekleştirilerek günün birincisi ve puan durumu belli oldu. Cemile, Tuğba, Yeşim ve Beyza günün birincisi olmak ve çeyrek altını kazanmak için yarıştı. Günün birincisi ve çeyrek altının sahibi, gün sonunda yapılan puanlamanın ardından en yüksek puanı alan yarışmacı oldu. 30 Eylül 2026 Çarşamba gününde yarışmacıların aldığı puanlar ve puan durumu netleşti.

GELİNİM MUTFAKTA 30 EYLÜL GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta’da 30 Eylül 2026 Çarşamba günü günün birincisi belli oldu. Haftanın üçüncü gününde hazırladıkları tabaklarla mücadele eden yarışmacılar arasından en yüksek puanı alan Beyza, günün birincisi oldu. Böylece Beyza, haftanın üçüncü gününde çeyrek altının da sahibi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 30 EYLÜL PUAN DURUMU NASIL?

Gelinim Mutfakta’da 30 Eylül 2026 Çarşamba günü yayınlanan bölümün ardından günün puan durumu belli oldu. Haftanın üçüncü gününde yarışmacılar, hazırladıkları tabaklarla günün birincisi olmak ve çeyrek altını kazanmak için mücadele etti. Gün sonunda yapılan değerlendirmelerin ardından en yüksek puanı alan isim Beyza oldu. Beyza, aldığı puanla 30 Eylül Çarşamba gününün birincisi olarak çeyrek altının da sahibi oldu.

Yarışmacıların gün sonunda aldığı puanlar şöyle:

Beyza: 23 puan

Cemile: 16 puan

Tuğba: 11 puan

Yeşim: 10 puan

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta’da 30 Eylül 2026 Çarşamba günü çeyrek altının sahibi belli oldu. Günün en yüksek puanını alan Beyza, 23 puanla günün birincisi olarak çeyrek altını da kazandı. Böylece haftanın üçüncü gününde çeyrek altın Beyza’nın oldu.

Gelinim Mutfakta’da 30 Eylül Çarşamba günü çeyrek altın mücadelesi de tamamlandı. Haftanın üçüncü gününde yarışmacılar, hazırladıkları tabaklarla kayınvalidelerden en yüksek puanı almaya çalıştı.

Gün sonunda 23 puana ulaşan Beyza, rakiplerini geride bırakarak günün birincisi oldu ve çeyrek altının da sahibi oldu. Cemile 16 puanla ikinci sırada yer alırken Tuğba 11, Yeşim ise 10 puan aldı. Haftanın ilk iki gününde de birincilik mücadelesinin içinde olan yarışmacıların, hafta sonunda toplam puan tablosunda nasıl bir sıralama oluşturacağı merakla takip edilecek. Çeyrek altın için verilen mücadelede yeni günün kazananı ise yarın belli olacak.