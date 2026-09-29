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Medya
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 16:52
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 16:55

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 29 Eylül puan durumu ve çeyrek altını kim kazandı?

Kanal D’nin sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta’da 29 Eylül 2026 Salı günü haftanın ikinci gün heyecanı yaşandı. Gelinler hazırladıkları yemeklerle günün birincisi olmak ve çeyrek altını kazanmak için mücadele etti. Peki, Gelinim Mutfakta’da bugün kim birinci oldu? İşte 29 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu ve çeyrek altının sahibi...

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 29 Eylül puan durumu ve çeyrek altını kim kazandı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 16:52
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 16:55

’da 29 Eylül 2026 Salı gününün puan durumu ve günün birincisi merak ediliyor. Yarışmacıların hazırladığı yemeklerin ardından yapılan puanlamayla günün kazananı belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta’da bugün kim birinci oldu? 29 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? İşte günün puanları ve çeyrek altını kazanan isim...

HABERİN ÖZETİ

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 29 Eylül puan durumu ve çeyrek altını kim kazandı?

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Gelinim Mutfakta yarışmasının 29 Eylül 2026 Salı günü yayınlanan bölümünde günün birincisi ve çeyrek altının sahibi Beyza oldu.
Günün yemeği olarak yarışmacılar fıstıklı Arap mantısı hazırladı.
En yüksek puanı alan Beyza, 16 puanla günün birincisi seçilerek çeyrek altını kazandı.
Günün puan durumunda Tuğba 15 puan, Yeşim 12 puan ve Cemile 11 puan aldı.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.

GELİNİM MUTFAKTA 29 EYLÜL GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta’da 29 Eylül 2026 Salı günü günün birincisi oldu. Yarışmacılar, hazırladıkları yemeklerle günün birincisi olmak ve çeyrek altını kazanmak için mücadele etti. Gün sonunda yapılan değerlendirmelerin ardından en yüksek puanı alan Beyza, günün çeyrek altınını da kazandı. 

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 29 Eylül puan durumu ve çeyrek altını kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA 29 EYLÜL PUAN DURUMU NASIL?

Gelinim Mutfakta’da 29 Eylül 2026 Salı günü yayınlanan bölümün ardından günün puan durumu belli oldu. Haftanın ikinci gününde yarışmacılar, hazırladıkları tabaklarla günün birincisi olmak ve çeyrek altını kazanmak için mücadele etti. Gün sonunda yapılan değerlendirmelerin ardından en yüksek puanı alan isim Beyza oldu. Beyza, aldığı 16 puanla 29 Eylül Salı gününün birincisi olarak çeyrek altının da sahibi oldu.

Yarışmacıların gün sonunda aldığı puanlar şöyle:

  • Beyza: 16 puan
  • Tuğba: 15 puan
  • Yeşim: 12 puan

  • : 11 puan

    Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 29 Eylül puan durumu ve çeyrek altını kim kazandı?

29 Eylül’de çeyrek altın mücadelesi Beyza’nın birinciliğiyle sonuçlanırken, yarışmacıların hafta boyunca alacağı puanlar ve puan tablosundaki değişim merakla takip edilecek.

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 29 Eylül puan durumu ve çeyrek altını kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA 29 EYLÜL GÜNÜN MENÜSÜNDE NELER VARDI?

Gelinim Mutfakta’nın 29 Eylül 2026 Salı günü yayınlanan bölümünde yarışmacılar, günün yemeği olarak fıstıklı Arap mantısı hazırladı. Yarışmacılar hazırladıkları tabakları kayınvalidelerin beğenisine sunarken, gün sonunda yapılan puanlama sonucunda Beyza 16 puanla günün birincisi oldu. Fıstıklı Arap mantısının nasıl hazırlandığı ve yarışmacıların tabakları ise programı takip eden izleyicilerin dikkatini çekti.

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 29 Eylül puan durumu ve çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta’da 29 Eylül Salı günü fıstıklı Arap mantısı için verilen puanların ardından günün birincisi Beyza oldu. Çeyrek altının sahibi olan Beyza, haftanın ikinci gününü zirvede tamamladı. Yarışmada haftanın kalan günlerinde alınacak puanlar ve çeyrek altın mücadelesinin nasıl şekilleneceği ise merakla takip edilecek.

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#tuğba
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#beyza
#gelinim mutfakta
#Cemile
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