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Medya
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 16:28
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 16:28

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci olacak? 8 Ekim puan durumu ve çeyrek altın kazananı

Gelinim Mutfakta 8 Ekim 2026 puan durumu ve günün birincisi izleyiciler tarafından merak ediliyor. “Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?” soruları araştırılırken, yarışmacıların gün sonunda aldığı puanlar da belli oldu. İşte Gelinim Mutfakta 8 Ekim 2026 puan durumu ve çeyrek altının sahibi...

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Gelinim Mutfakta bugün kim birinci olacak? 8 Ekim puan durumu ve çeyrek altın kazananı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 16:28
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 16:28

’nın 8 Ekim 2026 tarihli bölümünde gelinler, günün yemeği olan “Gaziantep Cacıklı Arap Köftesi”ni hazırlayarak kayınvalidelerden ve sunucudan puan almak için mücadele etti. Günün sonunda en yüksek puanı alan gelin belli olurken çeyrek altının da sahibi açıklandı. Peki, Gelinim Mutfakta 8 Ekim’de kim birinci oldu? Günün puan durumu nasıl şekillendi ve çeyrek altını kim kazandı? İşte detaylar...

HABERİN ÖZETİ

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci olacak? 8 Ekim puan durumu ve çeyrek altın kazananı

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Gelinim Mutfakta’nın 8 Ekim 2026 tarihli bölümünde gelinler Gaziantep Cacıklı Arap Köftesi yaparak yarıştı ve günün birincisi Tuğba oldu.
Bölümde Cemile, Beyza, Yeşim ve Tuğba mücadele etti.
Günün yemeği olarak “Gaziantep Cacıklı Arap Köftesi” hazırlandı.
Tuğba, aldığı 16 puanla günün birincisi oldu ve çeyrek altını kazandı.
Günün puan durumunda Yeşim 13 puan, Cemile 9 puan ve Beyza 9 puan aldı.
Haftanın birincisi ve büyük ödülün sahibi cuma günü yapılacak puanlamanın ardından belli olacak.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

GELİNİM MUTFAKTA 8 EKİM’DE KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta’nın 8 Ekim 2026 Perşembe günü yayınlanan bölümünde günün birincisi, hazırlanan Gaziantep Cacıklı Arap Köftesi’nin ardından yapılan puanlama sonucunda belli oldu. Cemile, Beyza, Yeşim ve ’nın mücadele ettiği bölümde en yüksek puanı alan gelin Tuğba oldu. Tuğba, günün çeyrek altınını da kazandı.

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci olacak? 8 Ekim puan durumu ve çeyrek altın kazananı

GELİNİM MUTFAKTA 8 EKİM PUAN DURUMU NASIL?

Gelinim Mutfakta’nın 8 Ekim Perşembe günü yayınlanan bölümünde gelinler, “Gaziantep Cacıklı Arap Köftesi” için hünerlerini sergiledi. Gün sonunda yapılan puanlamanın ardından en yüksek puanı alan isim Tuğba oldu. Tuğba, aldığı 16 puanla günün birinciliğini elde ederken çeyrek altının da sahibi oldu.

 

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci olacak? 8 Ekim puan durumu ve çeyrek altın kazananı

 

8 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu:

  • Tuğba: 16 puan
  • Yeşim: 13 puan
  • Cemile: 9 puan
  • Beyza: 9 puan
Gelinim Mutfakta bugün kim birinci olacak? 8 Ekim puan durumu ve çeyrek altın kazananı

GELİNİM MUTFAKTA 8 EKİM’DE ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta’nın 8 Ekim 2026 Perşembe günü yayınlanan bölümünde günün birincisi Tuğba oldu. Gelinler, “Gaziantep Cacıklı Arap Köftesi” için hünerlerini sergilerken gün sonunda yapılan puanlamanın ardından en yüksek puanı alan isim Tuğba oldu. 16 puanla günün birinciliğini elde eden Tuğba, çeyrek altının da sahibi oldu.

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci olacak? 8 Ekim puan durumu ve çeyrek altın kazananı

Gelinim Mutfakta’da haftanın son günü olan cuma bölümü için heyecan şimdiden arttı. Yarışmacılar, haftanın finalinde bir kez daha hünerlerini sergileyerek puan toplamaya çalışacak. Cuma günü yapılacak puanlamanın ardından haftanın birincisi ve büyük ödülün sahibi belli olacak. Gözler şimdi haftanın son mücadelesinde ve yarışmacıların alacağı puanlarda.

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ETİKETLER
#tuğba
#gelinim mutfakta
#çeyrek altın
#8 Ekim
#Gaziantep Cacıklı Arap Köftesi
#Medya
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