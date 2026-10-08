Gelinim Mutfakta’nın 8 Ekim 2026 tarihli bölümünde gelinler, günün yemeği olan “Gaziantep Cacıklı Arap Köftesi”ni hazırlayarak kayınvalidelerden ve sunucudan puan almak için mücadele etti. Günün sonunda en yüksek puanı alan gelin belli olurken çeyrek altının da sahibi açıklandı. Peki, Gelinim Mutfakta 8 Ekim’de kim birinci oldu? Günün puan durumu nasıl şekillendi ve çeyrek altını kim kazandı? İşte detaylar...

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HABERİN ÖZETİ Gelinim Mutfakta bugün kim birinci olacak? 8 Ekim puan durumu ve çeyrek altın kazananı Gelinim Mutfakta’nın 8 Ekim 2026 tarihli bölümünde gelinler Gaziantep Cacıklı Arap Köftesi yaparak yarıştı ve günün birincisi Tuğba oldu. Bölümde Cemile, Beyza, Yeşim ve Tuğba mücadele etti. Günün yemeği olarak “Gaziantep Cacıklı Arap Köftesi” hazırlandı. Tuğba, aldığı 16 puanla günün birincisi oldu ve çeyrek altını kazandı. Günün puan durumunda Yeşim 13 puan, Cemile 9 puan ve Beyza 9 puan aldı. Haftanın birincisi ve büyük ödülün sahibi cuma günü yapılacak puanlamanın ardından belli olacak.

GELİNİM MUTFAKTA 8 EKİM’DE KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta’nın 8 Ekim 2026 Perşembe günü yayınlanan bölümünde günün birincisi, hazırlanan Gaziantep Cacıklı Arap Köftesi’nin ardından yapılan puanlama sonucunda belli oldu. Cemile, Beyza, Yeşim ve Tuğba’nın mücadele ettiği bölümde en yüksek puanı alan gelin Tuğba oldu. Tuğba, günün çeyrek altınını da kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA 8 EKİM PUAN DURUMU NASIL?

Gelinim Mutfakta’nın 8 Ekim Perşembe günü yayınlanan bölümünde gelinler, “Gaziantep Cacıklı Arap Köftesi” için hünerlerini sergiledi. Gün sonunda yapılan puanlamanın ardından en yüksek puanı alan isim Tuğba oldu. Tuğba, aldığı 16 puanla günün birinciliğini elde ederken çeyrek altının da sahibi oldu.

8 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu:

Tuğba: 16 puan

Yeşim: 13 puan

Cemile: 9 puan

Beyza: 9 puan

GELİNİM MUTFAKTA 8 EKİM’DE ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta’nın 8 Ekim 2026 Perşembe günü yayınlanan bölümünde günün birincisi Tuğba oldu. Gelinler, “Gaziantep Cacıklı Arap Köftesi” için hünerlerini sergilerken gün sonunda yapılan puanlamanın ardından en yüksek puanı alan isim Tuğba oldu. 16 puanla günün birinciliğini elde eden Tuğba, çeyrek altının da sahibi oldu.

Gelinim Mutfakta’da haftanın son günü olan cuma bölümü için heyecan şimdiden arttı. Yarışmacılar, haftanın finalinde bir kez daha hünerlerini sergileyerek puan toplamaya çalışacak. Cuma günü yapılacak puanlamanın ardından haftanın birincisi ve büyük ödülün sahibi belli olacak. Gözler şimdi haftanın son mücadelesinde ve yarışmacıların alacağı puanlarda.