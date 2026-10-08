Gelinim Mutfakta bugün kim birinci olacak? 8 Ekim puan durumu ve çeyrek altın kazananı

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Gelinim Mutfakta’nın 8 Ekim 2026 tarihli bölümünde gelinler, günün yemeği olan “Gaziantep Cacıklı Arap Köftesi”ni hazırlayarak kayınvalidelerden ve sunucudan puan almak için mücadele etti. Günün sonunda en yüksek puanı alan gelin belli olurken çeyrek altının da sahibi açıklandı. Peki, Gelinim Mutfakta 8 Ekim’de kim birinci oldu? Günün puan durumu nasıl şekillendi ve çeyrek altını kim kazandı? İşte detaylar...
Gelinim Mutfakta’nın 8 Ekim 2026 Perşembe günü yayınlanan bölümünde günün birincisi, hazırlanan Gaziantep Cacıklı Arap Köftesi’nin ardından yapılan puanlama sonucunda belli oldu. Cemile, Beyza, Yeşim ve Tuğba’nın mücadele ettiği bölümde en yüksek puanı alan gelin Tuğba oldu. Tuğba, günün çeyrek altınını da kazandı.
Gelinim Mutfakta’nın 8 Ekim Perşembe günü yayınlanan bölümünde gelinler, “Gaziantep Cacıklı Arap Köftesi” için hünerlerini sergiledi. Gün sonunda yapılan puanlamanın ardından en yüksek puanı alan isim Tuğba oldu. Tuğba, aldığı 16 puanla günün birinciliğini elde ederken çeyrek altının da sahibi oldu.
8 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu:
Gelinim Mutfakta’nın 8 Ekim 2026 Perşembe günü yayınlanan bölümünde günün birincisi Tuğba oldu. Gelinler, “Gaziantep Cacıklı Arap Köftesi” için hünerlerini sergilerken gün sonunda yapılan puanlamanın ardından en yüksek puanı alan isim Tuğba oldu. 16 puanla günün birinciliğini elde eden Tuğba, çeyrek altının da sahibi oldu.
Gelinim Mutfakta’da haftanın son günü olan cuma bölümü için heyecan şimdiden arttı. Yarışmacılar, haftanın finalinde bir kez daha hünerlerini sergileyerek puan toplamaya çalışacak. Cuma günü yapılacak puanlamanın ardından haftanın birincisi ve büyük ödülün sahibi belli olacak. Gözler şimdi haftanın son mücadelesinde ve yarışmacıların alacağı puanlarda.