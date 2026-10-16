Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 16 Ekim 2026 haftanın birincisi, 20 altın bileziği kazanan gelin ve puan durumu

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Gelinim Mutfakta’da 16 Ekim Cuma günü haftanın finali ekrana geliyor. Aslı Hünel’in sunumuyla izleyici karşısına çıkan yarışmada gelinler, hem günün birincisi olmak hem de haftalık ödülü kazanmak için mutfakta hünerlerini sergiliyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 16 Ekim Cuma günü çeyrek altını kim kazandı, haftanın birincisi hangi gelin oldu? İşte günün sonucu ve haftalık puan durumu...
Gelinim Mutfakta’da 16 Ekim Cuma günü haftanın final heyecanı yaşandı. Haftanın son bölümünde gelinler, hem günün çeyrek altınını kazanmak hem de haftalık büyük ödüle ulaşmak için mücadele etti. Günün puanlaması sonucunda Tuğba birinci oldu ve çeyrek altının sahibi oldu. Haftalık toplam puanlarda da rakiplerini geride bırakan Tuğba, 20 altın bileziği kazandı.
Gelinim Mutfakta’da 12-16 Ekim haftasının finalinde toplam puanlar belli oldu. Haftanın son bölümünde alınan puanlarla birlikte Tuğba, rakiplerini geride bırakarak birinci sıraya yerleşti. Tuğba, haftayı 74 puanla tamamlayarak 20 altın bileziğin sahibi oldu.
Gelinim Mutfakta 16 Ekim 2026 haftalık puan durumu şöyle:
Haftanın finalinde Tuğba hem günün birincisi oldu hem de büyük ödülü kazandı. Yeşim ise eşinin sağlık sorunları nedeniyle yarışmadan erken ayrıldı. Bu nedenle bu hafta eleme yapılmadı. Normal şartlarda haftanın en düşük puanını alan Beyza’nın yarışmaya veda etmesi bekleniyordu.
Gelinim Mutfakta’da haftanın finali, hem ödül heyecanı hem de yaşanan gelişmelerle dikkat çekti. Haftalık toplamda 74 puana ulaşan Tuğba, 20 altın bileziği kazanarak haftanın birincisi oldu. Tuğba’nın kazandığı bileziklerin 10’unu Yeşim’e vermesi de finalin öne çıkan anları arasında yer aldı. Yeşim’in eşinin sağlık sorunları nedeniyle yarışmaya veda etmesiyle birlikte haftanın finali farklı bir gelişmeye sahne oldu. Yarışmada yeni haftanın nasıl geçeceği ve gelinlerin mutfaktaki rekabetinin nasıl şekilleneceği ise şimdiden merak konusu oldu.