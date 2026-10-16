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Medya
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 16:54
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 16:54

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 16 Ekim 2026 haftanın birincisi, 20 altın bileziği kazanan gelin ve puan durumu

Kanal D’nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta’da haftanın final heyecanı yaşanıyor. Beyza, Tuğba, Yeşim ve Cemile, günün birincisi olmak ve haftanın sonunda 20 altın bileziğin sahibi olmak için mücadele ediyor. Yarışmada günün kazananı ve haftalık puan durumu merak ediliyor.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 16 Ekim 2026 haftanın birincisi, 20 altın bileziği kazanan gelin ve puan durumu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 16:54
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 16:54

’da 16 Ekim Cuma günü haftanın finali ekrana geliyor. ’in sunumuyla izleyici karşısına çıkan yarışmada gelinler, hem günün birincisi olmak hem de haftalık ödülü kazanmak için mutfakta hünerlerini sergiliyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 16 Ekim Cuma günü çeyrek altını kim kazandı, haftanın birincisi hangi gelin oldu? İşte günün sonucu ve haftalık puan durumu...

HABERİN ÖZETİ

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 16 Ekim 2026 haftanın birincisi, 20 altın bileziği kazanan gelin ve puan durumu

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Gelinim Mutfakta yarışmasının 16 Ekim Cuma günkü haftanın finalinde Tuğba hem günün çeyrek altınını hem de haftalık 20 altın bileziği kazanarak birinci oldu.
Tuğba, haftayı 74 puanla tamamlayarak 20 altın bileziğin sahibi oldu ve kazandığı bileziklerin 10'unu Yeşim'e verdi.
Haftalık puan durumunda Tuğba 74, Yeşim 63, Cemile 62 ve Beyza 58 puan aldı.
Yeşim, eşinin sağlık sorunları nedeniyle yarışmadan erken ayrıldı.
Yeşim'in ayrılığı nedeniyle bu hafta eleme yapılmadı ve en düşük puanı alan Beyza elenmedi.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta’da 16 Ekim Cuma günü haftanın final heyecanı yaşandı. Haftanın son bölümünde gelinler, hem günün çeyrek altınını kazanmak hem de haftalık büyük ödüle ulaşmak için mücadele etti. Günün puanlaması sonucunda birinci oldu ve çeyrek altının sahibi oldu. Haftalık toplam puanlarda da rakiplerini geride bırakan Tuğba, 20 altın bileziği kazandı.

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 16 Ekim 2026 haftanın birincisi, 20 altın bileziği kazanan gelin ve puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA 16 EKİM 2026 HAFTALIK PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta’da 12-16 Ekim haftasının finalinde toplam puanlar belli oldu. Haftanın son bölümünde alınan puanlarla birlikte Tuğba, rakiplerini geride bırakarak birinci sıraya yerleşti. Tuğba, haftayı 74 puanla tamamlayarak 20 altın bileziğin sahibi oldu.

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 16 Ekim 2026 haftanın birincisi, 20 altın bileziği kazanan gelin ve puan durumu

Gelinim Mutfakta 16 Ekim 2026 haftalık puan durumu şöyle:

  • Tuğba: 74 puan
  • Yeşim: 63 puan
  • Cemile: 62 puan
  • Beyza: 58 puan
Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 16 Ekim 2026 haftanın birincisi, 20 altın bileziği kazanan gelin ve puan durumu

Haftanın finalinde Tuğba hem günün birincisi oldu hem de büyük ödülü kazandı. ise eşinin sağlık sorunları nedeniyle yarışmadan erken ayrıldı. Bu nedenle bu hafta eleme yapılmadı. Normal şartlarda haftanın en düşük puanını alan Beyza’nın yarışmaya veda etmesi bekleniyordu.

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 16 Ekim 2026 haftanın birincisi, 20 altın bileziği kazanan gelin ve puan durumu

Gelinim Mutfakta’da haftanın finali, hem ödül heyecanı hem de yaşanan gelişmelerle dikkat çekti. Haftalık toplamda 74 puana ulaşan Tuğba, 20 altın bileziği kazanarak haftanın birincisi oldu. Tuğba’nın kazandığı bileziklerin 10’unu Yeşim’e vermesi de finalin öne çıkan anları arasında yer aldı. Yeşim’in eşinin sağlık sorunları nedeniyle yarışmaya veda etmesiyle birlikte haftanın finali farklı bir gelişmeye sahne oldu. Yarışmada yeni haftanın nasıl geçeceği ve gelinlerin mutfaktaki rekabetinin nasıl şekilleneceği ise şimdiden merak konusu oldu.

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