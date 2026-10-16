Gelinim Mutfakta’da 16 Ekim Cuma günü haftanın finali ekrana geliyor. Aslı Hünel’in sunumuyla izleyici karşısına çıkan yarışmada gelinler, hem günün birincisi olmak hem de haftalık ödülü kazanmak için mutfakta hünerlerini sergiliyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 16 Ekim Cuma günü çeyrek altını kim kazandı, haftanın birincisi hangi gelin oldu? İşte günün sonucu ve haftalık puan durumu...

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HABERİN ÖZETİ Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 16 Ekim 2026 haftanın birincisi, 20 altın bileziği kazanan gelin ve puan durumu Gelinim Mutfakta yarışmasının 16 Ekim Cuma günkü haftanın finalinde Tuğba hem günün çeyrek altınını hem de haftalık 20 altın bileziği kazanarak birinci oldu. Tuğba, haftayı 74 puanla tamamlayarak 20 altın bileziğin sahibi oldu ve kazandığı bileziklerin 10'unu Yeşim'e verdi. Haftalık puan durumunda Tuğba 74, Yeşim 63, Cemile 62 ve Beyza 58 puan aldı. Yeşim, eşinin sağlık sorunları nedeniyle yarışmadan erken ayrıldı. Yeşim'in ayrılığı nedeniyle bu hafta eleme yapılmadı ve en düşük puanı alan Beyza elenmedi.

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta’da 16 Ekim Cuma günü haftanın final heyecanı yaşandı. Haftanın son bölümünde gelinler, hem günün çeyrek altınını kazanmak hem de haftalık büyük ödüle ulaşmak için mücadele etti. Günün puanlaması sonucunda Tuğba birinci oldu ve çeyrek altının sahibi oldu. Haftalık toplam puanlarda da rakiplerini geride bırakan Tuğba, 20 altın bileziği kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA 16 EKİM 2026 HAFTALIK PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta’da 12-16 Ekim haftasının finalinde toplam puanlar belli oldu. Haftanın son bölümünde alınan puanlarla birlikte Tuğba, rakiplerini geride bırakarak birinci sıraya yerleşti. Tuğba, haftayı 74 puanla tamamlayarak 20 altın bileziğin sahibi oldu.

Gelinim Mutfakta 16 Ekim 2026 haftalık puan durumu şöyle:

Tuğba: 74 puan

Yeşim: 63 puan

Cemile: 62 puan

Beyza: 58 puan

Haftanın finalinde Tuğba hem günün birincisi oldu hem de büyük ödülü kazandı. Yeşim ise eşinin sağlık sorunları nedeniyle yarışmadan erken ayrıldı. Bu nedenle bu hafta eleme yapılmadı. Normal şartlarda haftanın en düşük puanını alan Beyza’nın yarışmaya veda etmesi bekleniyordu.

Gelinim Mutfakta’da haftanın finali, hem ödül heyecanı hem de yaşanan gelişmelerle dikkat çekti. Haftalık toplamda 74 puana ulaşan Tuğba, 20 altın bileziği kazanarak haftanın birincisi oldu. Tuğba’nın kazandığı bileziklerin 10’unu Yeşim’e vermesi de finalin öne çıkan anları arasında yer aldı. Yeşim’in eşinin sağlık sorunları nedeniyle yarışmaya veda etmesiyle birlikte haftanın finali farklı bir gelişmeye sahne oldu. Yarışmada yeni haftanın nasıl geçeceği ve gelinlerin mutfaktaki rekabetinin nasıl şekilleneceği ise şimdiden merak konusu oldu.