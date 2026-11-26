Aslı Hünel'in sunumu ile ekranlara gelen Gelinim Mutfakta'da bugün gelinler en güzel tabağı yapmak için mücadele etti. Ekran başındaki seyirciler ise Gelinim Mutfakta'da çeyrek altını kim aldı araştırmasına başladı.

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HABERİN ÖZETİ Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, kazandı? Çeyrek altını kim aldı belli oldu 26 Kasım Gelinim Mutfakta'da 26 Kasım Perşembe günü gerçekleşen yarışmada altın soğan yastığı tarifini yapan gelinler mücadele etti ve günün birincisi belli oldu. Gelinim Mutfakta'da 26 Kasım Perşembe günü altın soğan yastığı tarifi yapıldı. Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altını kazanan isim Sevgi oldu. Gün sonunda Sevgi 17, Tuğba 15, Yeşim 12 ve Ceren 11 puan aldı. Çarşamba günü Tuğba 15 puanla ikinci, Sevgi 11 puanla üçüncü ve Yeşim 10 puanla dördüncü olmuştu.

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Sevgi, Ceren, Tuğba ve Yeşim bugün en güzel tabağı yapmak için mücadele etti. Kayınvalideler tabakların tadımını yaptı ve değerlendirdi. Gün sonunda verilen puanlar toplandı ve günün birincisi belli oldu. Sevgi, günün en yüksek puanını alarak çeyrek altını kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI?

Altın Soğan Yastığı tarifini yapan gelinlerden bir tanesi bugün çeyrek altını kazandı. Çarşamba günü Tuğba 15 puanla ikinci, Sevgi 11 puanla üçüncü, Yeşim ise 10 puanla dördüncü olmuştu. Bugünün birincisinin kim olduğu ise puan tablosu sonrasında belli oldu. Tuğba, halk jürisinden 5 puanı aldı. Çeyrek altını kazanan isim Sevgi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN ÇEYREK ALTINI KİM ALDI 26 KASIM?

Ekranların sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da 26 Kasım Perşembe günü gelinler altın soğan yastığı tarifini yaptı. En güzel tabağı yapan isim ise günün çeyrek altınını kazandı. Günün puan durumuna göre çeyrek altının sahibi Sevgi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN PUAN DURUMU 26 KASIM PERŞEMBE

Gelinim Mutfakta'da bugün ekranlara gelen bölümde en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan isim Sevgi oldu. Yarışmaya yeni katılan isim, başarılı başladı. Gün sonunda puan durumu şöyle:

Sevgi: 17

Tuğba:15

Yeşim:12

Ceren:11