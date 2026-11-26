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İstanbul
Aslı Hünel'in sunumu ile ekranlara gelen Gelinim Mutfakta'da bugün gelinler en güzel tabağı yapmak için mücadele etti. Ekran başındaki seyirciler ise Gelinim Mutfakta'da çeyrek altını kim aldı araştırmasına başladı.
Sevgi, Ceren, Tuğba ve Yeşim bugün en güzel tabağı yapmak için mücadele etti. Kayınvalideler tabakların tadımını yaptı ve değerlendirdi. Gün sonunda verilen puanlar toplandı ve günün birincisi belli oldu. Sevgi, günün en yüksek puanını alarak çeyrek altını kazandı.
Altın Soğan Yastığı tarifini yapan gelinlerden bir tanesi bugün çeyrek altını kazandı. Çarşamba günü Tuğba 15 puanla ikinci, Sevgi 11 puanla üçüncü, Yeşim ise 10 puanla dördüncü olmuştu. Bugünün birincisinin kim olduğu ise puan tablosu sonrasında belli oldu. Tuğba, halk jürisinden 5 puanı aldı. Çeyrek altını kazanan isim Sevgi oldu.
Ekranların sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da 26 Kasım Perşembe günü gelinler altın soğan yastığı tarifini yaptı. En güzel tabağı yapan isim ise günün çeyrek altınını kazandı. Günün puan durumuna göre çeyrek altının sahibi Sevgi oldu.
Gelinim Mutfakta'da bugün ekranlara gelen bölümde en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan isim Sevgi oldu. Yarışmaya yeni katılan isim, başarılı başladı. Gün sonunda puan durumu şöyle:
Sevgi: 17
Tuğba:15
Yeşim:12
Ceren:11