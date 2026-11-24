Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da haftanın ikinci gününde heyecan devam ediyor. Aslı Hünel'in sunumuyla ekrana gelen programda gelinler, hazırladıkları yemeklerle kayınvalidelerden ve sunucudan yüksek puan almak için yarıştı. Günün sonunda yapılan puanlamayla birlikte 24 Kasım Salı gününün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, yarışmacılar kaç puan aldı? İşte günün sonuçları...

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HABERİN ÖZETİ Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 24 Kasım 2026 puan durumu belli oldu! Kanal D ekranlarında Aslı Hünel'in sunduğu Gelinim Mutfakta yarışmasında, gelinler haftanın ikinci gününde kayınvalideler ve sunucudan yüksek puan almak için mücadele etti. Program Kanal D ekranlarında Aslı Hünel'in sunumuyla ekrana gelmektedir. Gelinler, hazırladıkları yemeklerle kayınvalidelerden ve sunucudan yüksek puan almak için yarışmıştır. Günün sonunda yapılan puanlamayla 24 Kasım Salı gününün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim belli olmuştur. 24 Kasım 2026 Salı gününde yarışmada günün en yüksek puanını alan ismin program sonunda belli olacağı belirtilmiştir.

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'da 24 Kasım 2026 Salı günü heyecan dolu bir bölüm daha geride kaldı. Haftanın ikinci gününde mutfağa giren gelinler, hazırladıkları yemeklerle en yüksek puanı almak için mücadele etti. Kayınvalidelerin ve sunucu Aslı Hünel'in değerlendirmelerinin ardından günün birincisi belli oldu. Yarışmada günün en yüksek puanını alan isim program sonunda belli olacak.