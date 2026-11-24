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İstanbul
Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da haftanın ikinci gününde heyecan devam ediyor. Aslı Hünel'in sunumuyla ekrana gelen programda gelinler, hazırladıkları yemeklerle kayınvalidelerden ve sunucudan yüksek puan almak için yarıştı. Günün sonunda yapılan puanlamayla birlikte 24 Kasım Salı gününün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, yarışmacılar kaç puan aldı? İşte günün sonuçları...
Gelinim Mutfakta'da 24 Kasım 2026 Salı günü heyecan dolu bir bölüm daha geride kaldı. Haftanın ikinci gününde mutfağa giren gelinler, hazırladıkları yemeklerle en yüksek puanı almak için mücadele etti. Kayınvalidelerin ve sunucu Aslı Hünel'in değerlendirmelerinin ardından günün birincisi belli oldu. Yarışmada günün en yüksek puanını alan isim program sonunda belli olacak.