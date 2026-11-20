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İstanbul
Gelinine en yüksek puanı veren kayınvalide haftanın finalinde ajda bileziğin sahibi oluyor. Tavuk mantarlı şiş kebap yapan gelinler arasında bir kişi bugün çeyrek altını kazandı.
Bugün yayınlanan yeni bölümde çeyrek altın sahibi olan gelin Yeşim oldu. Kayınvalidesi ile arasında tartışma yaşanmıştı. Günün puanlamasına göre en yüksek puanı alarak çeyrek altın sahibi olan kişi Yeşim oldu.
20 Kasım Cuma günü ekranlara gelen yeni bölümde bir kayınvalide en yüksek puanları vererek ajda bilezik kazandı. Bu hafta yarışmaya katılan Havva Hanım, gelinine en yüksek puanları vererek ajda bileziğin sahibi oldu.
Tavuk mantarlı şiş kebap yarışmacılar arasında en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan Yeşim oldu. Bugünün puanlamasına göre Yeşim 20 puan, Sevim 14 puan, Ceren ve Tuğba ise 12 puan ile günü tamamladı.
Haftanın finalinde ise 79 puan ile altın bilezikleri Yeşim kazandı. Tuğba 74 puan ile ikinci sırada yer alırken ardından Ceren yer aldı. Sevim ise en düşük puanı alarak veda etti.