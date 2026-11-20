Gelinine en yüksek puanı veren kayınvalide haftanın finalinde ajda bileziğin sahibi oluyor. Tavuk mantarlı şiş kebap yapan gelinler arasında bir kişi bugün çeyrek altını kazandı.

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HABERİN ÖZETİ Gelinim Mutfakta bugün kim çeyrek altın kazandı 20 Kasım? Finalde ajda bileziği kazanan kayınvalide kim oldu? Gelinim Mutfakta yarışmasında 20 Kasım haftasında çeyrek altını Yeşim kazanırken, Ajda bileziğin sahibi ise gelinine en yüksek puanı veren kayınvalide Havva Hanım oldu. Gelinim Mutfakta yarışmasında en yüksek puanı veren kayınvalide haftanın finalinde Ajda bileziğin sahibi oluyor. Tavuk mantarlı şiş kebap yapan gelinler arasından bugün çeyrek altın kazanan gelin Yeşim oldu. Yeşim, kayınvalidesi ile arasında tartışma yaşanmasına rağmen günün puanlamasına göre en yüksek puanı alarak çeyrek altın sahibi oldu. 20 Kasım Cuma günü yayınlanan bölümde, gelinine en yüksek puanları veren Havva Hanım Ajda bileziğin sahibi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Bugün yayınlanan yeni bölümde çeyrek altın sahibi olan gelin Yeşim oldu. Kayınvalidesi ile arasında tartışma yaşanmıştı. Günün puanlamasına göre en yüksek puanı alarak çeyrek altın sahibi olan kişi Yeşim oldu.

GELİNİM MUTFAKTA AJDA BİLEZİĞİ KİM ALDI?

20 Kasım Cuma günü ekranlara gelen yeni bölümde bir kayınvalide en yüksek puanları vererek ajda bilezik kazandı. Bu hafta yarışmaya katılan Havva Hanım, gelinine en yüksek puanları vererek ajda bileziğin sahibi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜNÜN PUAN DURUMU

Tavuk mantarlı şiş kebap yarışmacılar arasında en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan Yeşim oldu. Bugünün puanlamasına göre Yeşim 20 puan, Sevim 14 puan, Ceren ve Tuğba ise 12 puan ile günü tamamladı.

Haftanın finalinde ise 79 puan ile altın bilezikleri Yeşim kazandı. Tuğba 74 puan ile ikinci sırada yer alırken ardından Ceren yer aldı. Sevim ise en düşük puanı alarak veda etti.