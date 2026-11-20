Tavuk mantarlı şiş kebap tabağını yapan gelinler arasında bir isim bugünün çeyrek altın sahibi oldu. Puanlama sonucunda bir gelin elenirken bir gelin 10 altın bileziği kazandı.

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HABERİN ÖZETİ Gelinim Mutfakta'da kim elendi 20 Kasım Cuma? Gelinim Mutfakta haftanın finalinde bir isim veda etti Gelinim Mutfakta'da 20 Kasım Cuma haftanın finalinde bir gelin elenirken, bir gelin 10 altın bileziği kazandı ve bir gelin de çeyrek altın sahibi oldu. Haftanın finalinde Sevim elenerek yarışmaya veda etti. 10 altın bileziği kazanan gelin hakkında bilgi metinde yer almamaktadır. Bugünün çeyrek altın sahibi olan gelin hakkında bilgi metinde yer almamaktadır. Kayınvalidelerin puanlaması sonucunda Sevim en düşük puanı alarak elendi. Beyhan Hanım'ın Tuğba'ya 3 puan vermesi gelinler arasında tepkiye neden oldu. Haftanın birincisi olan gelin hakkında bilgi metinde yer almamaktadır.

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ 20 KASIM?

20 Kasım Cuma günü yayınlanan haftanın finalinde heyecan devam ederken Beyhan Hanım'ın puanlaması tepki çekti. Tüm hafta yemek yapan gelinlere kayınvalideler puan verdi. Puan tablosu sonucuna göre bu hafta en düşük puanı toplayarak elenen gelin Sevim oldu.

GELİNİM MUTFAKTA KİM GİTTİ BU HAFTA?

Kayınvalideler tarafından yapılan puanlamalar sonucunda bir isim elendi.

Beyhan Hanım'ın Tuğba'ya 3 puan vermesi üzerine gelinlerden tepki aldı. Yeşim ve Tuğba'nın tepkileri "Neden 4 değil de 3 puan verdin" açıklaması ile oldu. Tuğba, "Yiyorsun, içiyorsun ve yatıyorsun, neden bu programdasın?" ifadelerini kullandı. Puanlama sonucunda Sevim yarışmaya veda etti.

GELİNİM MUTFAKTA ELENEN İSİM BELLİ OLDU 20 KASIM CUMA

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da hafta içi her gün tabaklar hazırlayan gelinler arasında bir isim 10 altın bileziği kazanırken, bir gelin veda edecek. Puanlama sonucunda en düşük puanı alan ve bu hafta veda eden isim Sevim oldu.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN FİNALİ PUAN DURUMU

Yeşim:79

Tuğba:74

Ceren: 70

Sevim:65