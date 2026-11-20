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İstanbul
Tavuk mantarlı şiş kebap tabağını yapan gelinler arasında bir isim bugünün çeyrek altın sahibi oldu. Puanlama sonucunda bir gelin elenirken bir gelin 10 altın bileziği kazandı.
20 Kasım Cuma günü yayınlanan haftanın finalinde heyecan devam ederken Beyhan Hanım'ın puanlaması tepki çekti. Tüm hafta yemek yapan gelinlere kayınvalideler puan verdi. Puan tablosu sonucuna göre bu hafta en düşük puanı toplayarak elenen gelin Sevim oldu.
Kayınvalideler tarafından yapılan puanlamalar sonucunda bir isim elendi.
Beyhan Hanım'ın Tuğba'ya 3 puan vermesi üzerine gelinlerden tepki aldı. Yeşim ve Tuğba'nın tepkileri "Neden 4 değil de 3 puan verdin" açıklaması ile oldu. Tuğba, "Yiyorsun, içiyorsun ve yatıyorsun, neden bu programdasın?" ifadelerini kullandı. Puanlama sonucunda Sevim yarışmaya veda etti.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da hafta içi her gün tabaklar hazırlayan gelinler arasında bir isim 10 altın bileziği kazanırken, bir gelin veda edecek. Puanlama sonucunda en düşük puanı alan ve bu hafta veda eden isim Sevim oldu.
Yeşim:79
Tuğba:74
Ceren: 70
Sevim:65